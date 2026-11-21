Nogometaši Hajduka u subotu su na Maksimiru svladali Lokomotivu rezultatom 2:1 u susretu 14. kola SuperSport HNL-a. Iako su domaćini poveli već u osmoj minuti pogotkom Dušana Vukovića, Bijeli su uspjeli preokrenuti rezultat i odnijeti sva tri boda u Split.
Međutim, nakon posljednjeg sučeva zvižduka u središtu pozornosti našla se situacija iz 20. minute, kada je glavni sudac Mateo Erceg dosudio kazneni udarac za Hajduk.
Toplak kritizirao penal za Hajduk: "Ne zanimaju me objašnjenja, vidim bolje od njih"
Situacija koja je izazvala rasprave
Pri vodstvu Lokomotive od 1:0, u domaćem kaznenom prostoru došlo je do duela između Hajdukova napadača Michele Šege i braniča Lokomotive Athanasiosa Triantafylloua. Nakon kontakta dvojice igrača sudac Erceg pokazao je na bijelu točku, a odluka je potvrđena nakon VAR provjere.
Jelavić nakon poraza od Hajduka odbio govoriti o penalu: "Neka drugi to analiziraju"
Igrači Lokomotive prosvjedovali su smatrajući da je riječ o obostranom povlačenju, a na društvenim mrežama i među pojedinim nogometnim analitičarima vlada velika nevjerica zbog dosuđenog jedanaesterca. Dario Marešić u 23. minuti realizirao je jedanaesterac za 1:1, a Ron Raci kasnije je pogodio za potpuni preokret i konačnih 2:1.
Hajduk preokretom slavio na Maksimiru, a Garcia nakon pobjede otvorio neočekivanu temu: "Mislim da se to ne događa nigdje drugdje na svijetu"
Pogledajte snimku od 4:50 – gdje su obje ruke igrača Lokomotive?
Upravo je dosuđeni jedanaesterac izazvao brojne reakcije i podijeljena mišljenja među nogometnim pratiteljima.
Pozivamo čitatelje da posebno pozorno pogledaju snimku utakmice od 4:50 minute te obrate pozornost na položaj obje ruke Lokomotivina braniča Athanasiosa Triantafylloua tijekom duela sa Šegom.
Je li riječ o prekršaju za najstrožu kaznu ili o uobičajenom međusobnom kontaktu dvojice nogometaša u borbi za poziciju? Što vi mislite?
Je li Hajduk opravdano dobio jedanaesterac pri rezultatu 1:0 za Lokomotivu? Pogledajte snimku iznad...