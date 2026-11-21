Nogometaši Hajduka u subotu su na Maksimiru svladali Lokomotivu rezultatom 2:1 u susretu 14. kola SuperSport HNL-a. Iako su domaćini poveli već u osmoj minuti pogotkom Dušana Vukovića, Bijeli su uspjeli preokrenuti rezultat i odnijeti sva tri boda u Split.

Međutim, nakon posljednjeg sučeva zvižduka u središtu pozornosti našla se situacija iz 20. minute, kada je glavni sudac Mateo Erceg dosudio kazneni udarac za Hajduk.

Situacija koja je izazvala rasprave

Pri vodstvu Lokomotive od 1:0, u domaćem kaznenom prostoru došlo je do duela između Hajdukova napadača Michele Šege i braniča Lokomotive Athanasiosa Triantafylloua. Nakon kontakta dvojice igrača sudac Erceg pokazao je na bijelu točku, a odluka je potvrđena nakon VAR provjere.

Igrači Lokomotive prosvjedovali su smatrajući da je riječ o obostranom povlačenju, a na društvenim mrežama i među pojedinim nogometnim analitičarima vlada velika nevjerica zbog dosuđenog jedanaesterca. Dario Marešić u 23. minuti realizirao je jedanaesterac za 1:1, a Ron Raci kasnije je pogodio za potpuni preokret i konačnih 2:1.

Pogledajte snimku od 4:50 – gdje su obje ruke igrača Lokomotive?

Upravo je dosuđeni jedanaesterac izazvao brojne reakcije i podijeljena mišljenja među nogometnim pratiteljima.

Pozivamo čitatelje da posebno pozorno pogledaju snimku utakmice od 4:50 minute te obrate pozornost na položaj obje ruke Lokomotivina braniča Athanasiosa Triantafylloua tijekom duela sa Šegom.

Je li riječ o prekršaju za najstrožu kaznu ili o uobičajenom međusobnom kontaktu dvojice nogometaša u borbi za poziciju? Što vi mislite?

Je li Hajduk opravdano dobio jedanaesterac pri rezultatu 1:0 za Lokomotivu? Pogledajte snimku iznad...

Je li Hajduk opravdano dobio jedanaesterac protiv Lokomotive? Da, jedanaesterac je opravdano dosuđen Ne, nije bilo elemenata za jedanaesterac Bilo je obostranog povlačenja, sudac je pogriješio Nisam siguran/na Glasaj