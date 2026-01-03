ANKETA Idete li na skijanje?

Početkom siječnja započeo je tzv. bijeli tjedan, razdoblje kada velik broj skijaša iz Hrvatska kreće put europskih skijališta. Većina hrvatskih skijaša na snijeg odlazi već ovog vikenda, u subotu 3. siječnja, a na skijanju ostaje do 10. siječnja.

Interes za zimovanje na snijegu nije izostao ni ove godine, osobito među obiteljima sa školskom djecom, koje upravo predstojeći tjedan koriste kao glavni termin za odlazak. Tome pridonosi i činjenica da su ove školske godine ukinute ferije u veljači, zbog čega se početak siječnja dodatno nametnuo kao najčešći izbor.

Idete li na skijanje? Da

Ne

Iako su cijene skijaških aranžmana i ove godine rasle, prema procjenama poznavatelja tržišta taj je rast nešto blaži nego prethodnih godina. Unatoč tome, skijanje i dalje predstavlja značajan financijski izdatak za obitelji, pa se većina ljubitelja zimskih sportova odlučuje na plaćanje na rate.