ANKETA Hrvat otišao u Austriju bez posla i jezika, nakon četiri godine otkrio koliko su uštedjeli: "I meni zvuči nevjerojatno"

Priče o odlasku iz Hrvatske posljednjih godina često završavaju raspravom isplati li se uopće više seliti u Austriju, Njemačku ili neku drugu zapadnoeuropsku zemlju. Jedan Hrvat na Redditu podijelio je svoje iskustvo koje je privuklo veliku pozornost – tvrdi da su on i supruga, iako nisu imali posebno visoke plaće, u samo četiri godine uspjeli uštedjeti više od 100.000 eura. U Austriju su stigli 2022. godine. Supruga je preko agencije pronašla posao u tvornici i poznavala je osnove jezika, dok on u trenutku dolaska nije imao ni posao ni znanje njemačkog jezika.

"U ranim 20-ima vrtio sam poslove tako da nisam stekao nikakav pravi skill", opisao je svoj tadašnji položaj.

Dostavljao hranu na biciklu, godišnje zarađivao oko 25.000 eura neto

Nakon otprilike dva mjeseca pronašao je posao dostavljača hrane na biciklu. Bicikl je morao kupiti sam, a početna satnica bila mu je deset eura bruto uz bonuse. Uz povremene prekovremene sate te 13. i 14. plaću, tvrdi da mu je godišnja neto zarada iznosila oko 25.000 eura. "Nije bilo idealno, ali znao sam da sam gdje moram biti u tom periodu života. Krećem od nule", napisao je. Ključ njihove priče, međutim, nije bila samo zarada nego i iznimno niski životni troškovi.

Zajedno oko 50.000 eura godišnje, polovicu stavljali sa strane

Prema njegovim riječima, on i supruga zajedno su godišnje imali oko 50.000 eura neto prihoda, a uspijevali su uštedjeti približno polovicu tog iznosa. Stan i režije zajedno ih, tvrdi, nisu stajali više od oko 700 eura mjesečno. Unatoč štednji, dva puta godišnje dolazili su u Hrvatsku. "Nije da smo nešto forsirali štednju, nego smo se našli u tom stadiju života gdje je to sve išlo prirodno i gdje smo počeli cijeniti tišinu, mir i uobičajenost života", napisao je.

Rezultat? "Nakon četiri godine prešli smo 100.000 eura. Meni to još zvuči nevjerojatno. Dvoje imigranata, takoreći na minimalcu, u četiri godine uštedjeli 100.000 eura. Baš smo ponosni", poručio je.

Ostao bez posla, sada mu država plaća školovanje

Njegova priča nije prošla bez problema. U međuvremenu je ostao bez posla nakon što je kompanija promijenila način poslovanja. Pet mjeseci primao je oko 1.200 eura, a potom je krenuo u školu njemačkog jezika. Sada, kako navodi, prima oko 1.300 eura. Plan mu je završiti razine od A1 do B1, što bi trebalo trajati približno deset mjeseci, a potom nastaviti obrazovanje, najvjerojatnije u nekom tehničkom smjeru. Kaže kako mu je upravo takav nastavak obrazovanja sugeriran te da će za vrijeme školovanja i dalje primati financijsku potporu.

Supruga je u međuvremenu pronašla nešto lakši posao sa sličnom plaćom. "I eto, naš novi početak", zaključio je.

Hrvate posebno iznenadila cijena stanovanja

Objava je pokrenula veliku raspravu, a dio komentatora najviše je iznenadila cijena najma stana.

Autor je u komentarima naveo da za stan od 63 četvorna metra, uz podrum od deset kvadrata, u St. Pöltenu plaća 580 eura plus režije. Drugi korisnik naveo je primjer stana u Beču od 75 kvadrata s balkonom za 650 eura, dok su se drugi uključili u raspravu uspoređujući austrijsko i hrvatsko tržište nekretnina. Bilo je i onih koji su se zapitali kako nakon četiri godine u Austriji još uvijek nije bolje naučio njemački. Autor je odgovorio da mu samostalno učenje teško ide, ali da je na grupnoj nastavi među najboljima te da je moguće godinama funkcionirati u Austriji i bez intenzivne svakodnevne komunikacije na njemačkom jeziku.

Njihov primjer svakako nije jamstvo da bi svatko mogao ostvariti isti rezultat, no pokazuje koliko kombinacija dviju plaća, kontroliranih životnih troškova i dugoročne štednje može promijeniti financijsku situaciju jednog kućanstva.

Biste li se danas preselili iz Hrvatske u Austriju kada biste imali priliku krenuti od nule? Da, zbog većih mogućnosti i zarade Da, ali samo uz unaprijed dogovoren dobar posao Ne, radije bih ostao/la u Hrvatskoj Već živim u inozemstvu Glasaj