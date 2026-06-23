ANKETA Hoće li Hrvatska večeras dobiti Panamu?

Hrvatska nogometna reprezentacija večeras od 1 sat po hrvatskom vremenu igra jednu od najvažnijih utakmica dosadašnjeg dijela Svjetskog prvenstva. U Torontu će joj suparnik biti Panama, a nakon poraza od Engleske u prvom kolu Vatreni više nemaju pravo na novi kiks.

Momčad Zlatka Dalića otvorila je prvenstvo porazom 4:2 od Engleske, dok je Panama izgubila od Gane 1:0 pogotkom u sudačkoj nadoknadi. Nakon prvog kola Hrvatska se nalazi na posljednjem mjestu skupine L bez osvojenog boda, dok Engleska i Gana imaju po tri boda.

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Upravo zato dvoboj protiv Paname ima ogroman značaj. Pobjeda bi Hrvatsku vratila u borbu za plasman u osminu finala uoči posljednjeg susreta protiv Gane, koji je na rasporedu 27. lipnja. S druge strane, novi posrtaj ozbiljno bi ugrozio izglede Vatrenih za prolazak skupine.

Iz hrvatskog tabora posljednjih dana stižu poruke kako je poraz od Engleske analiziran te da se momčad okreće onome što slijedi. Očekuju se i određene promjene u sastavu, a izbornik Dalić najavio je povratak sustavu kojim je Hrvatska ostvarila najveće uspjehe posljednjih godina.

Dodatni motiv bit će i kapetan Luka Modrić, kojem bi utakmica protiv Paname trebala biti jubilarni 200. nastup za hrvatsku reprezentaciju.

Hoće li Vatreni pobijediti? Da, pobijedit će

Bit će neriješeno

Izgubit će