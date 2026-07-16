ANKETA Hoće li Hajduk izbaciti neugodni Pafos?

Nogometaši Hajduka izborili su plasman u drugo kolo kvalifikacija za Europsku ligu. Bijeli su u prvom kolu bili bolji od slovačke Žiline te će europski put nastaviti protiv ciparskog Pafosa.

Hajduk je u prvoj utakmici na Poljudu slavio rezultatom 2:0, dok je uzvrat u Slovačkoj završio rezultatom 2:1 za Žilinu. Splićani su tako s ukupnih 3:2 prošli u sljedeću fazu natjecanja.

Prva utakmica igra se na Poljudu

Prvi susret Hajduka i Pafosa igrat će se u četvrtak, 23. srpnja, na Poljudu. Bijeli će tako pred svojim navijačima pokušati ostvariti što bolji rezultat uoči gostovanja na Cipru.

Uzvrat na Cipru

Uzvratna utakmica na rasporedu je tjedan dana poslije, u četvrtak, 30. srpnja, kada će Pafos ugostiti Hajduk na Cipru. UEFA je ždrijebom odredila da pobjednik dvoboja Hajduka i Žiline u drugom kolu igra upravo protiv ciparskog predstavnika.

Hajduk je uspješno preskočio prvu europsku prepreku, a sada ga protiv Pafosa očekuje novi i zahtjevniji izazov u borbi za nastavak natjecanja u Europskoj ligi.

Hoće li Hajduk izbaciti neugodni Pafos? Da, Hajduk prolazi dalje

Ne, Pafos će biti uspješniji