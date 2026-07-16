ANKETA Hoće li Hajduk izbaciti neugodni Pafos?

Nogometaši Hajduka izborili su plasman u drugo kolo kvalifikacija za Europsku ligu. Bijeli su u prvom kolu bili bolji od slovačke Žiline te će europski put nastaviti protiv ciparskog Pafosa.
Hajduk je u prvoj utakmici na Poljudu slavio rezultatom 2:0, dok je uzvrat u Slovačkoj završio rezultatom 2:1 za Žilinu. Splićani su tako s ukupnih 3:2 prošli u sljedeću fazu natjecanja.
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Prva utakmica igra se na Poljudu
Prvi susret Hajduka i Pafosa igrat će se u četvrtak, 23. srpnja, na Poljudu. Bijeli će tako pred svojim navijačima pokušati ostvariti što bolji rezultat uoči gostovanja na Cipru.
Uzvrat na Cipru
Uzvratna utakmica na rasporedu je tjedan dana poslije, u četvrtak, 30. srpnja, kada će Pafos ugostiti Hajduk na Cipru. UEFA je ždrijebom odredila da pobjednik dvoboja Hajduka i Žiline u drugom kolu igra upravo protiv ciparskog predstavnika.
Hajduk je uspješno preskočio prvu europsku prepreku, a sada ga protiv Pafosa očekuje novi i zahtjevniji izazov u borbi za nastavak natjecanja u Europskoj ligi.