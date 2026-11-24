Do Božića je ostalo još mjesec dana, a društvene mreže već su prepune oglasa za prodaju domaćih blagdanskih kolača. Od tradicionalnih breskvica, vanilin kiflica i linzera do modernijih slastica, ponuda je zaista bogata, no za punu kutiju slatkih delicija valja izdvojiti pozamašan iznos.

Facebook oglasnici puni su ponuda domaćih kolača, čija se cijena uglavnom kreće oko 25 eura po kilogramu. Za pojedine vrste potrebno je izdvojiti i više novca. Tako se popularne breskvice, koje mnogi neizostavno imaju na blagdanskom stolu, nude po cijeni od 30 do čak 40 eura po kilogramu.

Kakve su cijene u splitskim slastičarnicama?

U poznatim splitskim slastičarnicama cijene kolača kreću se od 27,50 do 35 eura po kilogramu, ovisno o vrsti slastica.

Jagodice, tuljci, krempite, ali i sve popularniji tiramisu u čašicama prodaju se na komad. Tako se za jednu jagodicu izdvaja oko 70 centi, dok cijena tiramisua u čašici doseže gotovo pet eura.

Domaći ili kupovni?

Iako kupnja gotovih kolača štedi vrijeme, mnogima je upravo priprema blagdanskih slastica jedan od najdražih božićnih običaja. Miris vanilije, cimeta i svježe pečenih kolača, obiteljski recepti koji se prenose generacijama te zajedničko ukrašavanje keksića za mnoge su neizostavan dio blagdanskog ugođaja.

S druge strane, uz cijene maslaca, čokolade, jaja, oraha i ostalih sastojaka, ni priprema domaćih kolača nije zanemariv trošak.

Zanima nas što ćete vi učiniti ove godine. Hoćete li zasukati rukave i sami pripremiti božićne kolače ili ćete njihovu izradu prepustiti drugima?

Kako ćete ove godine pripremiti božićne kolače? Nema Božića bez mirisa domaćih kolača! Ili ipak ima? Hoćete li ove godine zasukati rukave i sami peći kolače ili ćete ih kupiti gotove? Rezultati Sve ću napraviti kod kuće 74.5% 35 glasova Sve ću kupiti, nemam vremena za pečenje 4.3% 2 glasa Prepustit ću to mami, baki ili drugom članu obitelji 2.1% 1 glas Neću imati božićne kolače 4.3% 2 glasa Dio ću napraviti, dio kupiti 14.9% 7 glasova