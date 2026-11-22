Split se polako priprema za nadolazeće božićne blagdane, a jedno od omiljenih gradskih okupljališta uskoro će zasjati u pravom adventskom ruhu. U Đardinu je u tijeku postavljanje klizališta koje će razveseliti brojne Splićane, posebno one najmlađe. Kako je objavio Grad Split, pripreme za ovogodišnji Advent nastavljaju se, a klizačka staza smještena među stablima Đardina već poprima svoje obrise.

Đardin se pretvara u božićnu bajku

Uz blagdansku rasvjetu, prigodne ukrase i klizalište, poznati splitski park uskoro bi trebao postati jedno od središta adventskog ugođaja u gradu. "Pripreme za Advent u Splitu se nastavljaju, a klizačka staza među stablima Đardina već poprima oblik. Uz blagdanska svjetla i ukrase, Đardin će se uskoro pretvoriti u pravu božićnu bajku u kojoj će i mali i veliki moći uživati na klizaljkama", poručili su iz Grada Splita.

Iz Grada su ujedno objavili fotografije napretka priprema te pozvali građane da pogledaju kako nastaje buduća adventska atrakcija.

⛸️ Podržavate li postavljanje klizališta u splitskom Đardinu tijekom Adventa? 🎄 Da, odlična ideja za blagdane! 👍 Da, ali cijene moraju biti pristupačne 👎 Ne, Đardin nije mjesto za klizalište 🤷 Svejedno mi je Glasaj