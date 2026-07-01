ANKETA BiH noćas igra utakmicu generacije: Zmajevi protiv SAD-a love osminu finala Svjetskog prvenstva

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine noćas od 02:00 po našem vremenu igra jednu od najvećih utakmica u svojoj povijesti. Zmajevi u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva igraju protiv domaćina turnira, reprezentacije SAD-a.

Susret se igra u Santa Clari u Kaliforniji, na stadionu Levi’s Stadium, koji FIFA za potrebe turnira vodi pod nazivom San Francisco Bay Area Stadium. Utakmica je po lokalnom vremenu na rasporedu u srijedu navečer, dok će se u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini igrati u noći sa srijede na četvrtak.

Zmajevi kroz skupinu izborili povijesni nokaut

Bosna i Hercegovina je grupnu fazu završila na trećem mjestu skupine B te se kao jedna od najboljih trećeplasiranih reprezentacija plasirala u nokaut-fazu. Zmajevi su natjecanje otvorili remijem 1:1 protiv Kanade u Torontu, a pogodak za BiH postigao je Jovo Lukić.

U drugom kolu BiH je doživjela težak poraz od Švicarske 4:1 u Los Angelesu. Jedini pogodak za Zmajeve tada je postigao Ermin Mahmić, dok je susret obilježio sjajan završni nalet Švicaraca.

Ključna utakmica za prolaz bila je ona protiv Katara u Seattleu. BiH je slavila 3:1, a golove su postigli Kerim Alajbegović, uz autogol Sultana Al-Brakea, te Ermin Mahmić. Upravo je ta pobjeda otvorila put prema povijesnom nastupu u nokaut-fazi Svjetskog prvenstva.

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SAD u nokaut-fazu ušao kao pobjednik skupine S druge strane, reprezentacija SAD-a u nokaut-fazu je ušla kao pobjednik skupine D. Amerikanci su turnir otvorili uvjerljivom pobjedom 4:1 protiv Paragvaja u Los Angelesu, a zatim su slavili i protiv Australije 2:0. U posljednjem kolu skupine SAD je izgubio od Turske 3:2, ali je i unatoč porazu zadržao prvo mjesto u skupini. Taj je susret odigran u trenutku kada su Amerikanci već bili sigurni putnici u nokaut-fazu. Pobjednik nastavlja san Za BiH je ovo prilika za najveći rezultat u povijesti reprezentacije. Iako je SAD domaćin i favorit, Zmajevi su već pokazali da mogu odgovoriti u važnim trenucima, posebno u odlučujućem susretu protiv Katara.