Anita Leko prvi put potpisuje svoju pjesmu: „Ne Idi” nastala je u tišini moje sobe

Iako je godinama poznata kao pjevačica, i godinama zabavlja Splićane na raznim feštama i obljetnicama, Anita je svoju autorsku stranu dugo čuvala za sebe. Sve ono što je godinama ljubomorno čuvala od javnosti, pretočila je u svoje prvo autorsko djelo.

Nova pjesma „Ne Idi” nastala je daleko od pozornice, u tišini njezine sobe, iz osjećaja i trenutaka koje je pretočila u glazbu i riječi. Kako sama kaže, nije dugo razmišljala o tome hoće li jednog dana postati autorica – pjesma je jednostavno došla iz potrebe da ono što nosi u sebi pretoči u stihove i melodiju.

„Ne Idi” danas se može čuti na brojnim radiopostajama u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, što je Aniti bilo posebno važno jer joj je od samog početka cilj bio da pjesma pronađe put do slušatelja upravo putem radija.

Iza Anite je već bogato glazbeno iskustvo. Kao pjevačica grupe Anita i Malo Vitra, godinama nastupa pred publikom, a 2012. godine nastupila je i na Splitskom festivalu s pjesmom „Nije život kaput sa dva lica”, koju je napisao poznati splitski tekstopisac Ernest Pelajić. Njezina prva pjesma bila je „Samo jednom žena voli”, također autorsko djelo Ernesta Pelajića.

No „Ne Idi” za Anitu ima posebno značenje. Ovom pjesmom prvi put izlazi pred publiku ne samo kao interpretatorica, već i kao autorica koja potpisuje vlastitu glazbenu priču.

-Neću puno pričati o pjesmi. Voljela bih da je ljudi poslušaju i sami osjete ono što sam željela reći, kratko nam je kazala Anita te pozvala sve ljubitelje njenog glasa da poslušaju njeno autorsko djelo ako već nisu.

Za Anitu ovo nije pokušaj da se udalji od onoga što je godinama radila. Upravo suprotno – „Ne Idi” je nastavak njezina glazbenog puta, samo ovog puta iz jedne potpuno osobne perspektive.

Pjesma je dostupna na YouTub-u, a Anita se nada da će pronaći svoj put do slušatelja i ostati još jedan trag njezina dugogodišnjeg rada u glazbi.