AniMaroolic od 9. do 11. studenoga u Splitu okuplja animirane filmove iz cijeloga svijeta

Tijekom tri festivalska dana splitska će publika imati priliku pogledati raznovrstan izbor kratkometražnih animiranih filmova iz Europe, Azije, Afrike, Sjeverne i Južne Amerike te Australije i Oceanije.

Ovogodišnji program obuhvaća tri natjecateljske kategorije – Glavnu konkurenciju (Main Competition), Studentsku konkurenciju (Student Competition) i Dječju konkurenciju (Kids Competition) – te poseban program New Voices (Novi izrazi), posvećen mladim autorima i njihovim autorskim pristupima animaciji.

Festival donosi širok raspon animacijskih tehnika, poetika i pripovjednih pristupa, od tradicionalne crtane i stop-motion animacije do digitalnih i eksperimentalnih postupaka. Odabrani filmovi bave se različitim temama: odnosima među ljudima, odrastanjem, sjećanjem, gubitkom, samoćom, društvenim pritiscima i svakodnevicom, često ih istražujući kroz humor, fantaziju i neočekivane vizualne perspektive.

New Voices – međunarodna online radionica filmske montaže

Posebnost ovogodišnjeg izdanja jest New Voices, besplatnu međunarodnu online radionicu namijenjenu mladim autorima animiranih filmova. Radionicu je osmislio i vodi Goran Čače, filmski montažer. U središtu su pitanja filmskog ritma, trajanja kadrova, odnosa slike i zvuka te načina na koje montaža oblikuje emocionalni doživljaj gledatelja. New Voices polazi od već dovršenih autorskih ostvarenja i otvara prostor za razmjenu umjetničkih iskustava, promišljanje kreativnih odluka i istraživanje različitih mogućnosti filmskog izraza. U posebnom programu New Voices bit će predstavljeno pet filmova: Compost, The Sky Was Candy, Land of No Man, Me and You and Smoke i The Runaway Horses.

Festivalski program

Festival započinje u ponedjeljak, 9. studenoga, u 18 sati svečanim otvorenjem i prvom projekcijom filmova iz Glavne konkurencije.

U utorak, 10. studenoga, održat će se jutarnje projekcije za djecu u 8:30 i 10:30 sati, projekcija Studentske konkurencije u 9:30 sati te drugi dio Glavne konkurencije u 18 sati.

U srijedu, 11. studenoga, u 8:30 sati predviđena je još jedna projekcija za djecu, dok će u 12 sati završni festivalski program obuhvatiti projekcije radova iz programa New Voices, dodjelu festivalskih priznanja i projekciju nagrađenih radova.

AniMaroolic nastoji približiti suvremeni animirani film široj publici, a istodobno otvoriti prostor za predstavljanje novih međunarodnih autorskih glasova.

Sve festivalske projekcije održavaju se u Gradskoj knjižnici Marka Marulića u Splitu, od 9. do 11. studenoga 2026.