AniMaroolic 2026. završio dodjelom nagrada: Grand Prix osvojio film Down the Hatch

Međunarodni festival animiranog filma AniMaroolic, održan od 9. do 11. studenoga u Gradskoj knjižnici Marka Marulića u Splitu, zaključen je dodjelom nagrada najboljim animiranim ostvarenjima. Grand Prix ovogodišnjeg festivala osvojio je američko-ruski film Down the Hatch, redateljice Aleksandre Lukine.

Na ovogodišnje izdanje festivala pristiglo je 1557 filmova iz 91 zemlje i teritorija sa šest kontinenata. Tijekom tri festivalska dana publika je imala priliku upoznati različite animacijske tehnike, autorske poetike i pristupe filmskom pripovijedanju kroz Glavnu, Studentsku i Dječju konkurenciju te poseban program New Voices.

O nagradama je odlučivao tročlani žiri u sastavu Goran Čače (predsjednik), Milena Bašić i Alma Čače, koji je kao najbolje izdvojio sljedeća ostvarenja.

Grand Prix – Down the Hatch

Aleksandra Lukina, SAD/Rusija

Grand Prix dodjeljuje se filmu Down the Hatch zbog iznimne vizualne inventivnosti i majstorskog korištenja rukom crtane animacije, koja omogućuje neprestanu preobrazbu prostora i likova. Film se ističe skladnim povezivanjem crteža, pokreta i montaže u originalnu i emocionalno snažnu filmsku cjelinu.

Glavna konkurencija

Najbolji film – The Lighthouse Keeper

Andy Kaiser, Njemačka

Nagrada se dodjeljuje zbog izvanredne tehničke izvedbe stop-motion animacije, maštovito oblikovanih scenografija i likova te promišljene primjene analognih filmskih postupaka. Film pokazuje kako zanatska preciznost i maštovita režija mogu stvoriti vizualno raskošan i uvjerljiv animirani svijet.

Posebno priznanje – Small Hours

Oscar Wyndham Lewis, Ujedinjena Kraljevina

Posebno priznanje dodjeljuje se za suptilan i emotivno uvjerljiv prikaz čovjekove borbe s ovisnošću i unutarnjom izolacijom. Film se ističe osjetljivim pripovjednim pristupom koji u jednostavnoj gesti traženja pomoći pronalazi snažan izraz ljudske ranjivosti.

Studentska konkurencija

Najbolji film – False Door

Oktawia Derybowska, Poljska

Nagrada se dodjeljuje za sugestivnu vizualnu atmosferu i dojmljivo oblikovanje fantastičnog prostora u kojem se kroz djelovanje protagonista isprepleću stvarnost, iluzija i unutarnje iskustvo. Film se ističe sposobnošću da kroz animaciju i vizualnu simboliku izrazi složenu egzistencijalnu atmosferu bez suvišnog objašnjavanja.

Posebno priznanje – Seek

Heqi Fan, Kina

Posebno priznanje dodjeljuje se zbog originalne upotrebe vune i drva u stvaranju taktilnog, vizualno osebujnog animiranog svijeta. Film jednostavnim, ali izražajnim postupcima uspješno povezuje materijalnost animacije s univerzalnom pričom o odrastanju i otkrivanju nepoznatog.

Dječja konkurencija

Najbolji film – Line 12

Sarah Schulz i Christopher Schmier, Njemačka

Nagrada se dodjeljuje za iznimno uspješno povezivanje dvodimenzionalne animacije, dinamične montaže, glazbe i oblikovanja zvuka. Precizno usklađeni pokreti, izražajni likovi i ritmično pripovijedanje stvaraju uzbudljivo, duhovito i vizualno dojmljivo filmsko iskustvo.

Posebno priznanje – Rimsky-Korsakov: Flight of the Bumblebee

Natalia Chernysheva, Bjelorusija / Rusija

Posebno priznanje dodjeljuje se za razigrano povezivanje glazbenog ritma i animiranog pokreta, kojim se jednostavan let bumbara pretvara u živopisnu filmsku minijaturu. Film se ističe lakoćom, duhovitošću i sposobnošću da iz sasvim obične situacije stvori maštovito vizualno iskustvo.

Istaknuti domaći autori

U izboru domaćih autora posebno su izdvojeni radovi Darka Kokića iz Glavne konkurencije, Antee Benzon iz Studentske konkurencije te Simone Sermazi iz Dječje konkurencije.

Njihova su ostvarenja predstavljala hrvatsku animaciju unutar međunarodnog festivalskog programa, potvrđujući raznolikost domaćeg autorskog izraza.

Uz natjecateljski program, u sklopu festivala održana je i besplatna međunarodna online radionica New Voices, koju je osmislio i vodio Goran Čače, filmski montažer i izvanredni profesor Umjetničke akademije u Splitu.

Radionica je uključila mlade autore iz Francuske i Malezije, kojima je kroz individualni mentorski rad omogućeno da razgovaraju o vlastitim filmovima, kreativnim odlukama i mogućnostima daljnjeg razvoja autorskog izraza. Program je bio zamišljen kao prostor otvorenog dijaloga između mentora i mladih animatora, bez nametanja gotovih kreativnih rješenja.

Programom New Voices AniMaroolic je, uz festivalske projekcije i dodjelu nagrada, otvorio dodatni prostor za međunarodnu suradnju, razmjenu iskustava i podršku novim generacijama filmskih autora i ciljem okupljanja prijatelja Festivala

AniMaroolic 2026. tako je u Splitu još jednom uspješno povezao međunarodnu animacijsku produkciju, domaće autore i mlade filmske stvaratelje, potvrđujući važnost animacije kao samostalnog i raznovrsnog umjetničkog izraza.