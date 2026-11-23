Bivši splitski gradonačelnik Andro Krstulović Opara oglasio se na Facebooku nakon što su studenti u blokadi u Srbiji izrazili protivljenje prijedlogu rezolucije Europskog parlamenta o 35. obljetnici pada i razaranja Vukovara. U kratkoj, ali oštroj objavi poručio je kako od početka nije bio optimističan te je studentski istup povezao s idejom takozvanog „srpskog sveta“.

Reakcija Krstulovića Opare dolazi nakon što su studenti u Srbiji, putem internetske stranice „Studenti pobeđuju“, kritizirali prijedlog europske rezolucije posvećene Vukovaru.

Studenti smatraju da dokument nedovoljno obuhvaća stradanja srpskih civila tijekom ratova devedesetih godina te upozoravaju da, prema njihovu mišljenju, takav pristup ne pridonosi pomirenju u regiji.

„Prvi dan nakon izbora jasno sam kazao da nisam optimističan“

Krstulović Opara svoju je objavu započeo ironičnom porukom:

„Mnogo iznenadjeni i uvredjeni...“

Potom se osvrnuo na vlastita očekivanja od studentskog pokreta u Srbiji.

„Prvi dan nakon izbora sam jasno kazao da nisam optimističan. Priznajem, tada sam bio vrlo suzdržan u svojoj skepsi, i to samo kako bi im dali prigodu pokazati da su spremni na promjenu“, napisao je bivši splitski gradonačelnik.

Njegova objava sugerira da je protivljenje studenata rezoluciji o Vukovaru za njega potvrda ranije izraženih sumnji.

Oštre riječi o „srpskom svetu“

U nastavku objave Krstulović Opara iznio je znatno oštriju ocjenu, povezujući stavove studentske inicijative sa širim političkim i ideološkim pitanjima.

„Nije im trebalo puno da pokažu ono što odavna znamo, a to je da ne će pustiti da odumre 'srpski svet', koji je loša kopija imperijalističkog putinovskog 'Ruskog svijeta' poduprtog od Kirila i podanika mu Porfirija“, poručio je.

Objavu je zaključio latinskom izrekom „Sapienti sat“, koja u prijevodu znači „Pametnome dosta“.

Riječ je o njegovoj političkoj ocjeni studentskog istupa, u kojoj kritizira ono što smatra kontinuitetom nacionalističkih ideja unatoč zahtjevima za političkim promjenama u Srbiji.

Studenti traže drukčiji pristup ratnim stradanjima

Podsjetimo, studenti u blokadi u Srbiji usprotivili su se prijedlogu rezolucije Europskog parlamenta o 35. obljetnici pada i razaranja Vukovara, tvrdeći da dokument ne prikazuje dovoljno cjelovito ratna stradanja na području bivše Jugoslavije.

U priopćenju su posebno spomenuli stradanja srpskih civila u Hrvatskoj, uključujući zločine počinjene tijekom ratova devedesetih, te vojno-redarstvene operacije „Bljesak“ i „Oluja“.

Istaknuli su i da odgovornost za ratne zločine mora biti individualna, a ne pripisivana čitavim narodima.

Ujedno su naveli da Srbija ima obvezu surađivati u rasvjetljavanju sudbine nestalih osoba i utvrđivanju odgovornosti za počinjene zločine.

Rasprava o Vukovaru u Europskom parlamentu

Prijedlog rezolucije odnosi se na 35. obljetnicu pada i razaranja Vukovara, jednog od najtežih poglavlja Domovinskog rata.

Nakon višemjesečne opsade 1991. godine, grad je pao u ruke JNA i srpskih snaga, a uslijedili su teški zločini nad hrvatskim braniteljima i civilima, uključujući masovno ubojstvo na Ovčari.

Rasprava o prijedlogu rezolucije najavljena je za ponedjeljak, 23. studenoga, dok je glasovanje predviđeno za četvrtak, 26. studenoga.

Istup srpskih studenata izazvao je reakciju Krstulovića Opare, koji je svojom objavom jasno dao do znanja da u njihovu protivljenju rezoluciji vidi razlog za zabrinutost zbog političkih ideja koje, prema njegovu mišljenju, i dalje imaju utjecaj u Srbiji.