U sklopu posebne emisije "Sjećanje na žrtve Domovinskog rata - 35 godina poslije", reporteri RTL-a Danas uživo se javljaju s mnogih lokacija od Vukovara do Škabrnje, a u studiju gostuje reporter i autor "Dosjea Jarak" Andrija Jarak, koji je u to vrijeme bio hrvatski branitelj.

Malo sam te gledao tu sa strane tijekom emisije, s puno emocija si proživljavao što su govorili. Što za tebe znači ovaj današnji dan?

Bez ikakve dvojbe, ovo je najtužniji dan u hrvatskoj povijesti jer je nakon 87 dana pao Grad Heroj, jer su se tamo dogodili nezamislivi zločini. Naravno da mi je teško kada čujem što govori Samuraj, kada sam vidio Katu Zadro koja nažalost jedva hoda i kada vidim nesretne žene koje traže svoje najmilije. Kad sam vidio ove divne medicinske sestre, od Zorice Gregurić preko gospođe Marije, koje sve osobno poznajem, naravno da ti je teško.

Onda vidim ovog zločinca Šljivančanina koji je, čini mi se, dobio pet godina zatvora za sva zlodjela pa mi dođe muka odnosno, proradi mi PTSP iskreno.

Ali ovo je jedan veliki dan u našoj povijesti i ono što me veseli je da je preko 100 tisuća ljudi u Vukovaru, veseli me da je toliko mladih ljudi u Vukovaru. Veseli me da se iz cijele Hrvatske ljudi tamo dolaze pokloniti i ono što ti nitko neće reći, ja ću sada reći: dok je razgovarala sada naša Dajana sa Ćipom, iza si vidio onu ogromnu kolonu u kojoj su Bad Blue Boysi, Torcida, Tornado i sve ostale navijačke skupine - znači, jedino mjesto u Hrvatskoj gdje može doći njih par tisuća i gdje nitko nikoga neće krivo pogledati je Vukovar.

Ja sam 15-16 godina izvještavao od tamo i uvijek sam se pitao: ‘Bože, je li ovo moguće, zašto tako nije u svakodnevnom životu?’ Vukovar je jedan koloplet emocija koje je nemoguće objasniti u jednoj rečenici. To je zločin bez presedana, pitanje je koliko je uopće kažnjen taj zločin. Vidimo ovog koji govori ‘Vukovar mora pasti’, Šljivančanin je dobio pet godina, notorni Miroslav Rajić je dobio malu kaznu, Šešelja, Arkana da ne spominjem. To su zlikovci koji su orgijali nad tim nesretnim civilima i radili to što su radili i na kraju se nije dogodilo.

Međutim, Vukovar je opstao. Obljetnica u Kninu, obljetnica u Okučanima bude-ne bude međutim, Vukovar je rekao bih postao jedan svehrvatski brend i Vukovar je nešto što nitko nikad neće moći osporiti u ovoj državi i to mi je silno drago, to me silno veseli, da je tomu tako.

Teško je ostati ravnodušan na snimke iz Vukovara...

Pogledaj ti tog Šljivančanina, pogledaj tu staturu, kako on prijeti s tim svojim prstom. Pogledaj te spodobe pijane, koje maltretiraju jadne žene. Tu nema oprosta, nema zaborava. Nikad se ne smije zaboraviti. Htio sam reći ovu stvar - 16, 17 godina sam izvještavao iz Vukovara i uvijek sam se trudio u prvi plan staviti žrtvu i važnost tog dana. Veseli me da danas nitko ne priča kako su se pozdravili predsjednik i premijer, jesu li se krivo pogledali, nasmiješili.

Bila je to ranije tema...

"2013. su bile dvije kolone, to je valjda jedan od najtežih dana u mom života. Mislio sam da ćeš umrijeti od muke. To ne treba nikome, tada je mislim bilo 150.000 ljudi. Idemo okrenuti kamere prema žrtvama, ne pričati o tome tko je koga kako pozdravio.

Što bi ljudi trebali ponijeti sa sobom iz Vukovara i Škabrnje? Kako ići dalje?

Hrvati su mali i ponosan narod koji se nikad ne predaje. To je zaključak i Vukovara i Škabrnje. Posvađani smo, razdvojeni, svađamo se zbog gluposti. Zbog šnicle ubijemo tele. Ali smo mali, ponosni, ne predajemo se, tvrdi smo. To bi tako trebalo biti. Nadam se da je Vukovar prilika da takvi dani budu putokaz kako se ponašati, smanjiti mržnju, netrpeljivost.

Gledao sam policijsko izvješće - niti jedan incident nije zabilježen. U Vukovaru je bilo 100.000 ljudi. To je Hrvatska kakvu svi hoćemo - ponosna, s puno pijeteta, ali jednako tako pristojna, država dijaloga, u kojoj se ne optužujemo na prvu loptu. Mali i ponosni.

Spomenuo si ključnu riječ - zajedništvo. Vidjeli smo političare svih stranaka, navijačke skupine...

Bilo gdje da se ti navijači sretnu, nažalost, trebalo bi ATJ izaći na teren, naučila nas je recentna povijest. Ali sve se može kad se hoće. Važno je naglasiti, ovo je bila veličanstvena obljetnica, međutim, ima jedna realna opasnost - Vukovar ne smije postati grad muzej, mauzolej. U Vukovaru žive mladi ljudi, nove generacije. Vukovar treba pomoć. Izgradnja stadiona, koji nosi naziv "12 Hrvatskih redarstvenika", je prekrasna. Stvarno, tko može pomoći, neka pomogne, jer je to pet eura uloženih na pravo mjesto.

Ima puno u ovoj državi gospodarstvenika, uspješnih poduzetnika, kojima je ova Hrvatska jako puno dala. Neki od njih su mogli, a nisu bili u ratu. Neki su rođeni poslije rata. Pa pogotovo ovi koji su mogli, a nisu bili u ratu, bi mogli malo pomoći Grad Heroj kao znak zahvale za sve što im je ova lijepa zemlja dala.

Vukovar nam može svima biti putokaz, samo ne smijemo riskirati da grad dovedemo u poziciju muzeja i da plačemo i naridamo za njim. Jer je Vukovar prekrasni grad s lijepim šetnicama, puno zelenila, mladih, pametnih, sposobnih ljudi. Samo im trebamo dati priliku. Moj apel je da ako se može, da se pomogne što više da ti mladi ljudi tamo i ostanu. Ponosan i sretan sam što je još jedna obljetnica prošla kako treba proći.