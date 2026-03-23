Andrew Agius Muscat na Biseru mora: "Gdje god u svijetu idem, uvijek govorim o Braču. Čudesan otok"

O Braču i Hrvatskoj kao predvodnici turizma

U nastavku donosimo ključne dijelove razgovora o Braču, budućnosti struke i rješavanju krize radne snage.

Kako vidite Brač i Hrvatsku kao mediteransku gastronomsku destinaciju?

„Ovo je moj treći posjet Braču i svaki put imam sreću vidjeti nešto novo. To je čudesan otok. Gdje god u svijetu idem, uvijek govorim o Braču. Hrvatska je danas najljepša protagonistica u turizmu, a gastronomija je srce tog uspjeha. Turisti koji posjećuju nova mjesta žele osjetiti kulturu kroz hranu, a u Hrvatskoj je ta kulinarska kultura izuzetno snažna i posvećena detaljima.“

Suradnja sa ŠKMER-om i novi modeli edukacije

ŠKMER je razvio specifičan mediteranski model edukacije. Primjenjujete li ga u sklopu MTF-a?

„Apsolutno. Radimo sa ŠKMER-om kako bismo ovaj model primijenili i na drugim mjestima. Ključna stvar koju učimo jest da šef kuhinje mora raditi u neraskidivoj vezi sa servisom (posluživanjem). Uz pomoć ŠKMER-a organiziramo natjecanja za šefove i servis na Malti te s ponosom sponzoriramo njihovo sudjelovanje ovdje na Braču. Ovo je manifestacija koja okuplja mlade ljude iz svih oblasti i omogućuje im da uče jedni od drugih.“

Kuhari kao „kreatori radosti“ u doba globalnih kriza

Opisujete šefa kao „kreatora zadovoljstva“. Kako hrana i hospitalnost mogu biti odgovor na današnje globalne krize?

„Sve je u zadovoljstvu. Na kraju dana u restoran ne idemo samo zbog hrane, nego zbog prijateljstva i iskustva. Živimo u vrlo mračnom periodu za svijet. Imamo dva izbora: gledati TV i očajavati ili postati ‘ambasadori ljudi’. Mladi kuhari kroz svoj rad donose pozitivnu energiju i radost, što je najsnažniji odgovor na krizu. Oni su naučili da kroz disciplinu i visoke ciljeve stvaraju mrežu koja im pokazuje da nisu sami u svojim problemima.“

Budućnost: umjetna inteligencija i turistički trendovi

Kao glavni tajnik MTF-a, kakve trendove predviđate za Mediteran u idućih pet godina?

„Turizam je izuzetno otporan (rezilijentan), što smo vidjeli i nakon COVID-a. U idućih pet godina umjetna inteligencija će igrati ključnu ulogu u stvaranju novih iskustava. Moja je sugestija svima da nauče kako koristiti nove tehnologije kako bi bolje predstavili svoje destinacije i bili u boljoj tržišnoj poziciji.“

Problem radne snage: „fast-track“ vize za Mediterance

Hrvatska se suočava s odlaskom kadrova i uvozom radnika iz Nepala, Indije i Filipina. Kakva je situacija na Malti?

„Situacija je vrlo slična na svim svjetskim turističkim mjestima. No, mi u MTF-u radimo na projektu ‘fast-track’ viza za radnike iz mediteranskih zemalja koje nisu u EU (poput Turske, Egipta ili sjeverne Afrike). Naš argument je da, iako moramo prihvaćati ljude iz cijelog svijeta zbog brze ekspanzije industrije, trebamo dati prednost onima koji dijele naš mediteranski identitet i kulturu turizma.“

Globalizacija i očuvanje identiteta

Kako balansirati globalizaciju i lokalni duh?„Živimo u vremenu globalizacije i normalno je imati ljude iz cijelog svijeta u svojim objektima. Ali moramo uložiti energiju da očuvamo identitet vlastite zemlje. Turist dolazi vidjeti vašu kulturu i vašu kuću. Moramo naučiti kako prihvatiti druge, ali ostati vjerni svom nasljeđu.“

Andrew Agius Muscat završio je razgovor dirljivom porukom:

„Na Braču se osjećam zadovoljno, kao kod kuće. To je onaj osjećaj kojem svi u turizmu trebamo težiti pružiti gostu.“