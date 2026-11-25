''Lista čekanja'' - nova pjesma Andree Šušnjare krije zanimljivu priču. Naime, pjevačica je demo snimku pjesme Natka Smoljana dobila baš u trenutku dok je čekala pregled kod liječnika.

''I kako je čekaonica bila puna ljudi, pomislila sam da je ne mogu sad poslušati. Onda sam došla kući, slušam tekst i jednostavno ne vjerujem. Znači, on je točno opisao moju situaciju u kojoj sam se nalazila prošlog ljeta. Kao da je neka skrivena kamera i kao da mi je pročitao što mi je zapravo u glavi. I kad sam ja to pustila svojim prijateljicama i rekla: 'Ma dajte, morate ovo poslušati', kažu: 'Jesi li ti ovo pisala, je li ovo tvoj tekst?' Ja govorim: 'Nije moj tekst'.''

Andrea je za IN magazin ekskluzivno progovorila o zdravstvenim problemima koji su je zadesili ovog ljeta, a koji su sada, srećom, iza nje.

''Nisam htjela ništa javno iznositi jer nije ništa strašno, ali ovo sam ljeto provela skoro svaki dan u bolnici. Nekako sam balansirala između nastupa vikendom i svih tih pregleda i operacija koje sam imala, tako da sam uspjela sve odraditi. Nijedan projekt nije patio, tako da bi me preko dana viđali kod doktora, a navečer na pozornici.''

Najveća potpora 39-godišnjoj Splićanki je tri godine mlađi dečko, koji se zbog nje iz Njemačke preselio u grad pod Marjanom.

''Nismo mi ni planirali to preseljenje, nego je on preko ljeta došao kod mene u stan na Žnjanu i tako je i ostao tamo (smijeh). On je došao na nekoliko dana, pa: 'Ajde, ostani još malo, nemoj još ići', i na kraju se nikad nije ni iselio. Eto, vrlo jednostavno''

Ovaj je par prvo prijateljevao, a onda im se dogodio klik. Na pitanje što to njezin sadašnji partner ima, a drugi muškarci prije njega nisu imali, odgovara:

''Iskreno, ja sam uvijek za svakog dečka mislila da je on zadnji dečko i da je to to. Nisam nikad bila od nekih ludih avantura i jednostavno volim biti s nekim u onako dužoj, ozbiljnijoj vezi. On mi je došao u život baš onog trena kad sam ja odustala od ljubavi, od traženja momaka, i dogodilo se spontano.''

Bivša pjevačica Magazina, kojoj sjajno ide u solo karijeri, prije desetak dana počastila se kratkim odmorom u Istanbulu.

''Ovaj sam put više išla uživati i opustiti se, nisam baš išla turistički sve obići, osim što sam se popela na Galata kulu, pa sam požalila jer se bojim visine. Nisam uopće ni pomislila da je gore tako usko, da ima toliko ljudi i da samo jedan čovjek može proći. To je tako visoko, vidi se cijeli Istanbul. Onda sam se spustila kat ispod i kroz staklo gledala jer sam se osjećala sigurnije.''

A društvo u turskoj prijestolnici pravio joj je dečko.

''Znamo da u Turskoj vole plavuše, da dobacuju, da se okreću i tako. Ovaj me put nitko nije pogledao u Istanbulu (smijeh) jer je moj dečko šetao iza mene namrgođen, tako da me se nitko uopće nije usudio pogledati.''

Iako trenutačno ima dvije mačke, popularna se glazbenica, priznaje, još nije potpuno oporavila od gubitka voljenog psa Koka, koji je uginuo početkom godine.

''On mi nije bio kućni ljubimac, on mi je bio doslovno sve. Nisam bila spremna na to. I još nekako imam osjećaj da je on sa mnom, nemam osjećaj da ga nema. I sve to još nisam isprocesuirala, tako da jednostavno ne mogu imati psa. Možda je još prerano.''

Andrea, koja će krajem veljače proslaviti okrugli 40. rođendan, na poslovnom planu priželjkuje samostalni hit i da se još dugo bavi glazbom, a privatno?

''Htjela bih obitelj jednog dana i sada malo intenzivnije razmišljam o tome. Pa nisam tako razmišljala prije pet godina, ali malo sam se i ja vjerojatno uozbiljila.''