Andrea Šušnjara otvorila dušu: "Ne bih opet birala obitelj u kojoj sam rođena"

Bivša pjevačica grupe Magazin otvorila je dušu o odrastanju u disfunkcionalnoj obitelji i ocu koji nije bio prisutan u njezinom životu. Priznala je kako bi, da može ponovno birati, izabrala drugačiji početak, ali i naglasila da su je teške okolnosti učinile borcem kakav je danas

U kratkom isječku videa '5 Minutes Left' autora Kristijana Jalšića, pjevačica Andrea Šušnjara progovorila je o najintimnijim dijelovima svog privatnog života. U najavi za video gdje se simulira posljednjih pet minuta života, pjevačica je odgovorila na teško pitanje o obitelji.

Težak start i disfunkcionalna obitelj

Na pitanje: 'Da si mogla birati obitelj u kojoj si se rodila, bi li opet birala istu?', Šušnjara je odgovorila: 'Ne bih'.

Pjevačica je pojasnila dalje: 'Ja sam iz disfunkcionalne obitelji, tako da sam imala u startu manje šanse za uspjeh i prolazila sam puno teže stvari nego većina mojih vršnjaka. Od rastave roditelja do toga da, evo, da nije bilo moje bake, možda ne bih ja danas bila tu gdje jesam', prenosi tportal.

Šušnjara dalje pojašnjava kako ju je takva situacija učinila jačom: 'Ali opet me to učinilo borcem i čvršćom osobom i, zahvaljujući svemu tome što sam prošla, jaka sam osoba i prošla sam još puno gore stvari nego što su mi se dogodile kad sam bila dijete'.

Odrastanje bez oca

Šušnjara je u razgovoru za In Magazin priznala kako njezino djetinjstvo nije bilo tajna te da je odrastala bez oca, zbog čega u životu nije imala taj autoritet. U kućanstvu su bile same ona, mama i baka. 'Tako da je on došao u moj život u baš nekim kritičnim, ključnim godinama, kad sam imala 16, kad je moj život mogao ići u bilo kojem pravcu', priznala je Andrea o potpori koju joj je pružio Tonči Huljić.

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