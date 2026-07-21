Andrea Šušnjara nije mogla doći sebi zbog ponašanja ljudi: 'To je posebni krug pakla'

Pjevačica Andrea Šušnjara na društvenim je mrežama podijelila potresan prizor koji ju je duboko pogodio. Na cesti je pronašla ozlijeđenu mačku koju je, kako navodi, udario automobil, a vozač je nije ni pokušao zbrinuti.

Objasnila je da je životinja zadobila tešku ozljedu glave te da će njezino stanje pomno pratiti narednih nekoliko dana. Ako se ne oporavi, bit će prisiljeni donijeti tešku odluku o uspavljivanju.

U objavi je uputila apel vozačima da budu posebno oprezni na području Zente, gdje se kreće velik broj mačaka.

"Na Zenti ima jako puno malih maca. Pazite kako vozite jer ne samo da možete usmrtiti životinju, nego mnoge nakon udara danima umiru u teškim mukama. Usporite i vodite računa", poručila je.

Posebno ju je pogodila činjenica da je ozlijeđena životinja ostavljena bez pomoći.

"Pregaziti mačku i ostaviti je da umire u bolovima... to je poseban krug pakla", napisala je.

Andrea je poznata kao velika ljubiteljica životinja. Početkom ove godine oprostila se od svog psa Coca, čiji joj je gubitak teško pao, a tada su joj brojni obožavatelji i kolege uputili riječi podrške.