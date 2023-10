Anatalia je očarala žiri Superstara, Severina nije mogla sakriti suze

Anatalia Filimone Kević Zandamela (17) priznala je da joj je san pjevati u nekom realityju, a u slobodno vrijeme bavi se društvenim mrežama i snima za TikTok, na kojem ima 87 tisuća pratitelja! Anataliji je tata iz Mozambika, dok je mama Hrvatica.

Ova je tinejdžerica iz Drniša s ogromnom tremom ušla k žiriju. ''Mi smo tu zbog tebe! Treba li ti držati ruku?'' podršku joj je odmah dala Severina, koja ju je i zagrlila.

Anatalia je za svoju prvu izvela 'The Greatest Love of All' dive Whitney Houston.

''Sva sreća pa sam uspio sakriti suze'', priznao je Tonči pokazavši na svoje sunčane naočale.

''Ja ne mogu sakriti suze, ja sam sretna što sam u ovom showu zbog toga što sam vidjela neke divne ljude, ali ti si jedan predivan dijamant. Hvala ti što si došla ovdje, što si me vratila u neko djetinjstvo'', rekla je Severina kroz suze.

''Trema ne može ubiti glazbu u tebi'', zaključio je Tonči, a svi su jedna dočekali viknuti jedno veliko 'DA', piše Net.hr.