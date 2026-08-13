Analize vode u Ličko-senjskoj županiji uredne, PFAS spojevi ispod granice kvantifikacije

Rezultati najnovijeg uzorkovanja vode na području Ličko-senjske županije pokazali su da su svi do sada ispitani uzorci sukladni propisanim vrijednostima, izvijestio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Uzorkovanje je provedeno u utorak, 11. kolovoza 2026. godine, a uzeta su ukupno tri uzorka sirove vode te tri uzorka vode na mjestu korištenja.

Prema rezultatima provedenih analiza, utvrđene koncentracije bile su ispod maksimalno dopuštenih koncentracija propisanih Pravilnikom o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju. Posebno su analizirani i PFAS spojevi. U svim uzorcima koncentracije svih analiziranih PFAS spojeva, kao i njihov ukupni zbroj, bile su ispod granice kvantifikacije, koja iznosi 0,0015 mikrograma po litri za pojedini spoj.

I dalje se prati situacija

Iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo ističu kako su dobiveni rezultati u skladu s prethodnim analizama koje se redovito provode na izvorištu i u vodoopskrbnoj mreži. Dodatne kemijske i mikrobiološke analize još su u tijeku. Zbog vremena potrebnog za njihovu provedbu, njihovi će rezultati biti objavljeni naknadno.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo najavio je da će nastaviti pratiti stanje te pravodobno obavještavati javnost o rezultatima provedenih analiza.