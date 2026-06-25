Analitičari objavili 50.000 simulacija: Ovih 20 reprezentacija je već prošlo dalje

Football Meets Data objavio je novu projekciju izgleda za plasman u šesnaestinu finala Svjetskog prvenstva, a Hrvatska je u njoj u vrlo dobroj poziciji. Prema njihovom modelu, Vatreni imaju 95.8 posto izgleda za prolazak dalje.

Još je zanimljiviji podatak da 20 reprezentacija prolazi u šesnaestinu finala u svih 50.000 simulacija koje je proveo Football Meets Data. Ipak, samo njih 13 zasad je i matematički potvrdilo plasman.

Ispred Hrvatske su, među ostalima, reprezentacije koje su već na 100 posto prema modelu, poput Engleske, Japana, Brazila, Nizozemske, SAD-a, Portugala, Francuske, Meksika, Njemačke, Argentine, Gane, ali i BiH.

Austrija je na 96.9 posto, Obala Bjelokosti na 96.6 posto, Švedska na 95.6 posto, Južna Koreja na 94.6 posto, a Australija na 93 posto, piše tportal.

Football Meets Data navodi da 20 reprezentacija prolazi u šesnaestinu finala u svih 50.000 simulacija, ali da je samo 13 njih matematički potvrdilo prolazak.

To su Meksiko, Južnoafrička Republika, Švicarska, Kanada, BiH, Brazil, Maroko, Sjedinjene Američke Države, Njemačka, Francuska, Norveška, Argentina i Kolumbija.

Hrvatska, dakle, još mora potvrditi posao na terenu, ali je u iznimno povoljnoj situaciji uoči završnice skupine.

Vatreni su blizu, ali još nije gotovo

Za Hrvatsku je računica i dalje jasna: U posljednjoj utakmici skupine treba izbjeći poraz protiv Gane i potvrditi prolazak. Projekcije su vrlo ohrabrujuće, ali matematička potvrda još se čeka.

U novom formatu Svjetskog prvenstva, u kojem dalje idu i najbolje trećeplasirane reprezentacije, ovakve projekcije imaju dodatnu težinu. A prema najnovijim podacima, Hrvatska je vrlo blizu nastavka natjecanja.