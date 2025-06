Analitičar: "Da je Puljak otišao na godišnji odmor na dva mjeseca ne bi izgubio izbore"

O rezultatima lokalnih izbora u Studiju uživo N1 televizije govorio je komunikacijski stručnjak Jerko Trogrlić. On je u predizbornoj kampanji savjetovao HDZ-ovog kandidata za gradonačelnika Zadra Šimu Erlića pa zbog toga tijekom kampanje nije javno komentirao ništa u vezi izbora.

Govorio je o mogućim posljedicama slučaja spornog glasačkog listića u Zadru koji je Ustavni sud najprije proglasio nevažećim, a ubrzo potom ipak važećim slijedom čega je HDZ izgubio jedno mjesto u Gradskom vijeću.

Podsjetimo, riječ je o listiću na kojemu broj ispred imena kandidata stranke Pravo i Pravda Roberta Modrića nije zaokružen, nego označen s "x".

"Ustavni suci nisu najbolje postupili"

"HDZ i njegove partnere u Zadru taj gubitak jednog mandata sigurno ne veseli, međutim ne mijenja ništa dramatično. Moraju naći koalicijskog partnera da bi mogli formirati većinu i imati stabilnu vlast, što nije bio slučaj u prethodne četiri godine. Rijetko ćete više vidjeti u velikim gradovima situacije u kojima se gradsko vijeće neće formirati koalicijom nakon izbora", kazao je Trogrlić.

Kazao je kako suci Ustavnog suda u ovom slučaju nisu komunikacijski postupili najbolje. Smatra i da treba dati jasne i bolje smjernice članovima biračkih odbora na sljedećim izbrima.

"Odluke Ustavnog suda treba poštivati kakve god bile, slagali se s njima ili ne. Trebamo se usmjeriti na to da čim prije dobijemo izborni zakon i tumačenje koje nedvosmisleno govori što je iskazana volja birača na biralištu i onda o tome educirati građane, a onda i članove biračkih odbora."

"Erlić je sam tražio da ide u Zadar"

Do prije desetak godina, ističe Trogrlić, izborne krađe u Hrvatskoj zaista su bile moguće, pogotovo u nekim ruralnim krajevima.

"No već nekoliko izbornih ciklusa takve su krađe na razini incidenta i statističke pogreške i to u slučajevima koji se događaju i na jednu i na drugu stranu", dodao je.

Govoreći o pobjedi Šime Erlića i HDZ-a u Zadru, Trogrlić je rekao kako je u sredinama poput Zadra traženje promjene prirodni refleks velikog dijela birača. No Erlić je, kaže, ponudio promjenu unutar samog HDZ-a.

"Bilo je teško objasniti da premijer Andrej Plenković nije poslao ministra Erlića u Zadra, nego je Erlić to sam tražio, a Plenkovć je pokazao razumijevanje i podržao njegovu odluku. On je uspio napraviti promjenu unutar sebe i HDZ-a i onoga što nude biračima, a Zadar je to prepoznao. Rijetko se događa da su ministri spremni napustiti svoje fotelje i vratiti se u sredine iz kojih su došli. A lista s kojom su Erlić i HDZ išli imala je devet nezavisnih kandidata i mnogo novih lica. U gradu gdje je 35 godina na vlasti, HDZ je išao s listom koja je toliko uključiva", istaknuo je Trogrlić za N1.

SDP stalno rastao pa stao u travnju

Osvrnuo se i na prvo istraživanje o rejtingu stranaka nakon lokalnih izbora. U prošlima je SDP prestigao ili se izjednačio s HDZ-om, a sada se ponovno povećala razlika u korist HDZ-a.

"Posljednjih mjeseci SDP je iz mjeseca u mjesec smanjivao razliku u odnosu na HDZ. U nekim istraživanjima je sustigao, a u nekima prestigao HDZ. Na valu uvjerljive pobjede Zorana Milanovića na predsjedničkim izborima i na valu izbora novog predsjednika u SDP-u počeo se događati nekakav optimizam i pozitivna energija. No i dalje je ona primarno ovisila o dinamici odnosa predsjednika Republike i predsjednika Vlade. U nekom trenutku u svim istraživanjima mogli smo mjeriti da se taj pozitivan efekt markice SDP-a zaista osjeća", kazao je Trogrlić.

No, onda se dogodila promjena.

"Krajem ožujka i početkom travnja vidjeli smo da je to stalo. Koincidiralo je to s jedne strane smirivanjem odnosa između premijera i predsjednika republike, ali i time što SDP u pojedinim sredinama nije ponudio kandidate koji mogu vjerodostojno obavljati zadatak. U nekim sredinama nije dovoljno da ste protiv HDZ-a. To je u redu za dobiti 14-15 posto podrške, ali ne i 50 posto. To može Milanović na predsjedničkim izborima, a na izborima za gradonačelinika ili župana to ne ide tako. Osim antihadezeovske politike koja ima svoju komunikacijsku težinu i donosi jednu razinu podrške, potrebno je imati i kvalitetan program, a prije svega kvalitetnog kandidata", objasnio je Trogrlić.

"Puljak pogriješio s negativnom kampanjom"

Kao Splićanin, Trogrlić je iznio i svoje viđenje ishoda izbora za gradonačelnika u Splitu ustvrdivši da se poraz Ivice Puljka prije izbora činio kao znanstvena fantastika, praktički nemoguć.

"Prema svim predizborim istraživanjima bilo je praktički nemoguće da Puljak izgubi izbore. U odnosu na Tomislava Šutu, koji mu je bio prvi pratitelj (i na koncu pobjednik, nap.a.) imao je 20 posto prednosti. Na lokalnim zborima, kad niste predugo gradonačelnik i kad niste iz HDZ-a, to je teško izgubiti. Lijevi blok imao je u tim istraživanjima uvjerljivu komotnu većinu u gradskom vijeću. Da je otišao na godišnji odmor na dva mjeseca, Puljak nije mogao izgubiti izbore. No, njega lijeva postizborna koalicija (s SDP-om i Možemo, nap.a.) nije zanimala."

Umjesto toga, dodao je Trrogrlić, Puljak i Centar procijenili su da s negativnom kampanjom kao taktikom mogu srušiti ljevicu, uzeti im velik dio mandata i sami formirati vlast.

"Međutim, negativna kampanja automatski ruši i protukandidate koje napadate, ali i vas same. S njom ne možete osvojiti srca birača niti 50+1 birača pa se dogodilo i u prvom i u drugom krugu da je velik broj lijevih birača ostao kod kuće. Po meni je bila znanstvena fantastika da Puljak i njegovi izgube izbore u Splitu. A izgubili su ih jer su strateški krivo postavili kampanju i do zadnjeg dana inzistirali na negativnoj kampanji", rekao je Trogrlić gostujući u Studiju uživo na N1.