ANA URŠULA NAJEV PRED KONCERT U SPLITU: "U Splitu je uvijek i najteže i najljepše nastupati, a srce bude najispunjenije!"

Iako je 2023. godina slavljenička za svjetski prepoznati jazz sastav Black Coffee, budući ove godine obilježavaju 30. godina bogate glazbene karijere, svoj slavljenički jazz koncert neće održati 17. kolovoza na Teatru uz more. To nikako ne znači da će njihovi poklonici biti uskraćeni za izvanredni glazbeni doživljaj koji ova večer obećava.

Njihovo muziciranje davno je prešlo okvire jazz glazbe u kojoj su i dalje neprikosnoveni, kao i puko koketiranje s drugim žanrovima, pa će splitsku publiku na kazališnom festivalu Teatar uz more ovog četvrtka prošetati kroz desetljeća glazbenih uspješnica popa, bluesa, funka, soula uz neočekivanu, ali izvrsnu, vokalnu suradnju s mladom, višestruko talentiranom glumicom i pjevačicom Anom Uršulom Najev.

Renato Švorinić ističe kako je ovo suradnja koja spaja mladost i iskustvo a svi koji su imali priliku čuti ovaj "nenadani" spoj slažu se kako je svojim vokalom Ana Uršula Najev ispisala nove stranice ponovno neke malo drukčije priče tria Black Coffe.

Iako prvenstveno glumica, Anu Uršulu Najev sve češće imamo prilike vidjeti i u pjevačkoj ulozi. Nastupala je već sa sjajnim orkestralnim glazbenicima ali i održala samostalne koncerte sa svojim bendom. Iako joj prebukirani raspored tv snimanja možda trenutno ne dozvoljava dovoljno slobodnog vremena za potpunu posvećenost drugoj karijeri, nema sumnje kako njezin iznimni talent nije samo u scenskom izričaju već i u vokalnom. Glazbu ne dijeli na žanrove već na onu koju osjeća, a koliko emocija može ugraditi u izvedbu dokazala je široj javnosti nedavnom tv izvedbom pjesme "Žute dunje" koja nikog nije ostavila ravnodušnim.

Stoga ovaj spoj Ane Uršule Najev i Black Coffee-a obećava izvanrednu glazbenu večer 17. kolovoza u 21 sat u predivnom ambijentu ljetne pozornice u Lori.

"Svaki nastup s Black Coffee-jem za mene je inspirativan. Dijeliti pozornicu s njima je čista radost, kao i pjevati u rodnom gradu. Ovu sjajnu ekipu sam upoznala u proljeće 2016. godine kad smo s Matijom Dedićem nastupali u HNK u Splitu na koncertu posvećenom Arsenu koji je nedugo prije preminuo. Prošlog ljeta se dogodila naša prva suradnja, potpuno slučajno i to upravo u Splitu. Našli smo se tada maltene na blef i osjećaj je bio kao da sviramo skupa po stoti put. Zaključili smo kako bi glupost bila ne ponavljati tako lijepe trenutke. Kako je od starta naša simbioza nastajala brzo i kako smo stacionirani u različitim gradovima, odlučili smo napraviti fuziju njihovog klasičnog repertoara kojeg sigurno dobro poznajete i nekog mog stila kojeg do tada nisam imala prilike često izvoditi. Ranije mi je fokus bio usmjeren ili na izrazito bendovske ili na jako minimalističke aranžmane, a s Coffee-jem sam dobila priliku igrati se sa cijelim tim ogromnim prostorom između. Upravo spontanost i zaigranost koju gajimo su čimbenici magije i dobrih vibracija koju stvaramo skupa s publikom. Za mene je najljepše vidjeti osmijehe na licima slušatelja i zato mi je drago da se širi dobar glas i interes. Koncertu u Splitu se posebno radujem. U svome gradu uvijek je i najteže i najljepše nastupati, a srce bude najispunjenije. Što se programa tiče, možete očekivati standardno jazz ruho prošarano blues-om, teatralnošću i mediteranom. U mom repertoaru nikada nije bilo pravila, baš kao ni u jazzu pa možete očekivati i Dinah Washington i Olivera Dragojevića. S radošću vas pozivam da nam se pridružite u noći koja će odzvanjati dobrom glazbom i ljubavlju. Osigurajte svoje mjesto u divnom ambijentu Teatra uz more i vidimo se 17. 8.! " - Ana Uršula Najev

ULAZNICE:

online na www.teataruzmore.com

SPLIT: blagajna u Lori (pon-sub 17 - 20h) i knjižara-papirnica PAPIRKO (Put Brodarice 4)

Studenti i umirovljenici popust ostvaruju na blagajni dvorane Lora

INFO i REZERVACIJE 091 795 7260

Sve informacije na www.teataruzmore.com