Na nedjeljnom obiteljskom ručku Ani Opačak zazvonio je mobitel. Zvao ju je nepoznati zagrebački broj, a s druge strane bila je Gabi Novak. Poslušala je demo snimku, rekla Ani da prati njezin rad i da bi rado s njom snimila duet. Ana se, kako je ispričala publici, prije toga našalila da bi se mogla odmah umiroviti kad bi joj se ostvarila želja da zapjeva s Gabi. Njihov duet, jednostavno nazvan „Pjesma“, snimljen je za Anin prvi album, a 2022. donio im je Porin za najbolju vokalnu suradnju.

Tu je uspomenu Ana podijelila u subotu, 21. studenoga, u Koncertnoj dvorani Ive Tijardovića, na koncertu „Ana pjeva Gabi“. Program je osmislila povodom 90. obljetnice rođenja umjetnice koja joj je bila glazbeni uzor, a s kojom ju je suradnja s vremenom povezala i prijateljstvom. Premijera je održana 8. srpnja, na dan kada bi Gabi proslavila 90. rođendan. Ana slavi rođendan dan prije Gabi, pa je program opisala riječima „sebi na dar, a Gabi u čast“.

Francuska šansona Anino je glazbeno ishodište, pa je iz Gabina opusa birala pjesme čiji su joj stihovi posebno bliski. Koncert je otvorila pjesmom „Ljubav ili šala“ iz ranih godina Gabine karijere. Uslijedile su „U registraturi“, za koju je Arsen Dedić glazbi iz istoimene televizijske serije naknadno dopisao stihove, i „Sretan put“, jedan od prvih Gabinih hitova. Uz festivalske uspješnice „Vino i gitare“ i „Kuća za ptice“, Ana je izvela i „Pjesma je bila život moj“, pjesmu kojoj se Gabi vratila na albumu „Pjesma je moj život“, nastalom u suradnji s Matijom Dedićem i jazz glazbenicima. Posebno mjesto u programu imala je njihova zajednička „Pjesma“, a pred završetak večeri zazvučala je i „Kuća pored mora“, jedina skladba sa Splitskog festivala u programu.

Gabina karijera obuhvatila je festivalske pozornice, filmsku i televizijsku glazbu te jazz suradnje, a 2006. dodijeljen joj je Porin za životno djelo. Nakon što je u svojim šansonama izgradila prepoznatljiv izraz, Ana je ovim programom napravila velik interpretativni iskorak. U pjesmama koje publika dobro poznaje do izražaja su došli njezin osjećaj za stih i način na koji glasom mijenja raspoloženje od pjesme do pjesme.

Program je pripremila s maestrom Juricom Karuzom, s kojim godinama izvodi različite koncertne programe. Karuza je, prisjetila se Ana, prihvatio njezinu ideju dok još nisu znali gdje će program izvesti. U splitskoj dvorani njihova se dugogodišnja suradnja čula u tome koliko su prostora glas i klavir ostavljali jedno drugome, dok je Ana između izvedbi publici pričala o pjesmama i uspomenama koje je uz njih vežu.

„Šansona je po najjednostavnijoj definiciji pjevana poezija“, kaže Ana Opačak. Upravo je po tom ključu birala pjesme za ovu večer. Kad je uz klavir Jurice Karuze na bisu zapjevala „Pamtim samo sretne dane“, iza poznatih stihova ostala je i jedna sasvim osobna uspomena – na nedjeljni ručak i telefonski poziv kojim je počela njezina suradnja s Gabi.