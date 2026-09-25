Ana Kovač: „Trčat ću za sebe i za sve žene koje se bore"

Ana Kovač ima 36 godina. Kad joj je dijagnosticiran karcinom dojke i kad se pokazalo da je bolest uznapredovala, više nego što se isprva mislilo, bila je uvjerena da je to kraj. Ipak, život je pokazao svoju svijetlu stranu pa danas o tome govori drukčije.

„Koliko god ta dijagnoza nosi loših stvari, meni je zapravo donijela i dobre. Postaneš svjestan svoje okoline, onih sitnih stvari. Moram reći da mi je donijela više dobroga nego lošega."

Bolest ju je, kaže, ogolila do kraja. „Kad ostaneš bez kose, više se ne moraš skrivati od toga tko si i što si. Ideš naprijed, nema natrag, nema odustajanja. Dobiješ neku jaču snagu." Poruka koju upućuje drugima je jednostavna: „Treba se držati tog puta i nikako ne posustati. Ja se nisam dala i svima govorim da ne odustaju, jer sve ipak može izaći na dobro."

Prošle se godine htjela pridružiti utrci Race for the Cure, no fizički to nije mogla. Ipak, prizor splitske Rive pune ljudi koji šetaju i trče ostavio je na nju snažan dojam. „Kad vidiš sve te ljude, to ti daje snagu da ideš naprijed, da guraš, da si tu. Toliko si ushićen i sretan kad vidiš da ti svi oni daju podršku."

Ove godine, 4. listopada, Ana će biti na startu. „Trčat ću prvenstveno za sebe i za sve ono što sam prošla, a onda i za sve žene koje poznajem, a koje se bore s karcinomom. Želim im dati hrabrosti i snage i pokazati da smo tu za njih."

Prijavite se i podržite sve naše Roze na www.raceforthecure.eu.

Ana je jedna od Roza koja će sutra s ponosom nositi pink plašt na Peristilu na predstavljanju Roze – zaštitnog liga Race for the Cure –a. Pridružite se i vi sutra na Peristilu se od 11 sati najvećem amaterskom pjevačkom zboru koji će zajedno zapjevati u čast svih žena oboljelih od karcinoma.

Budite Rozina snaga.