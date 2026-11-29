Otvorenje Božićnog sela u Gornjem Docu obilježila je posebna priča čiji su glavni protagonisti bili Ana i Ante. Na poziv organizatora Tihe dobili su priliku utjeloviti Mariju i Josipa te tako postali dio ovogodišnje božićne čarolije.

Njihovo sudjelovanje bilo je ispunjeno radošću i emocijama, a dodatno iznenađenje priredili su im članovi njihove udruge, koji su stigli u Gornji Dolac kako bi ih bodrili i s njima podijelili ovaj poseban trenutak.

Ana i Ante nisu skrivali sreću, a njihovi osmijesi najbolje su pokazali koliko im je značila prilika da sudjeluju u otvorenju Božićnog sela.

Iz Udruge su istaknuli kako su upravo ovakvi trenuci podsjetnik na važnost zajedništva, prihvaćanja i pružanja jednakih prilika svima.

„Naši Ana i Ante jučer nisu bili samo Josip i Marija. Bili su dio jedne prekrasne božićne priče koju ćemo dugo pamtiti”, poručili su iz Udruge.

Zahvalili su organizatoru Tihi na pozivu i pruženoj prilici, kao i svim članovima koji su svojim dolaskom pružili podršku Ani i Anti.

Njihova priča s otvorenja Božićnog sela u Gornjem Docu donijela je jednu od najljepših poruka blagdanskog vremena – onu o zajedništvu i stvaranju prilika da svatko bude dio posebnih trenutaka.