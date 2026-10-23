Ana Gruica Uglešić progovorila o teškom razdoblju: "Bilo me užasno strah hoćemo li oštetiti naš brak"

Splitska glumica Ana Gruica Uglešić otvoreno je progovorila o izazovima s kojima se posljednje dvije godine suočavala zajedno sa suprugom, poznatim psihijatrom Boranom Uglešićem. U razgovoru za IN magazin otkrila je koliko je njihov zajednički poslovni pothvat bio zahtjevan, ali i priznala da ju je najviše zabrinjavalo kako bi stres i neizvjesnost mogli utjecati na njihov brak.

Ana i Boran prošlog su mjeseca otvorili zdravstveno-socijalni centar, čime su završili važnu etapu projekta na kojem su radili pune dvije godine. Iza njih su brojni izazovi, od financijskih ulaganja i poslovnih odluka do usklađivanja obiteljskog života s obvezama koje je donosila realizacija njihove ideje.

„Bilo me strah hoćemo li oštetiti naš odnos”

Glumica priznaje da je cijelo razdoblje bilo svojevrsni test za njihov odnos. Ipak, zadovoljna je načinom na koji su se suprug i ona nosili s pritiskom.

„Moram priznati da smo pokazali jednu veliku zrelost. U ovom procesu nije lako izgubiti glavu i doći do nekog razilaženja mišljenja, pogotovo jer je užasno stresno, zahtjevno i neizvjesno”, ispričala je Ana.

Dvije godine rada na projektu usporedila je s ruletom, istaknuvši da joj je očuvanje obiteljskog mira bilo važnije od svega ostalog.

„Ja sam sretna jer smo se dva puta posvađali u ovom periodu i bilo me užasno strah hoćemo li oštetiti naš odnos i naš brak, jer ljudi su pucali na ovakvim stvarima”, priznala je.

Supružnici su u kolovozu obilježili osam godina civilnog i tri godine crkvenog braka, a Ana je uz osmijeh dodala kako ih možda najveći izazovi tek čekaju, osobito kada na red dođe vraćanje uloženog novca.

Na pitanje tko prvi popušta kada dođe do nesuglasica, kratko je i duhovito odgovorila:

„Neću vam reći tko popusti, ali zna se.”

Sinove riječi posebno su je dirnule

Jedan od najemotivnijih trenutaka razgovora bio je kada se Ana prisjetila situacije u kojoj je, iscrpljena brojnim obvezama i pritiskom, zaplakala kod kuće.

Tada joj je prišao sin, zagrlio je i pokušao ohrabriti riječima koje su joj ostale duboko urezane u sjećanje.

„Izdržat ćemo, mama, u drugoj smo fazi, na pola smo puta, izdržat ćemo”, rekao joj je.

Taj ju je trenutak, priznaje, posebno dirnuo jer je shvatila koliko je njezin sin odrastao. Dok su ona i suprug bili zaokupljeni realizacijom velikog projekta, morao je razviti dodatnu samostalnost i prilagoditi se obiteljskom ritmu.

Unatoč svemu, Ana ne skriva koliko je ponosna na njega i njegovu zrelost.

„Neka se on drži ordinacije i struke”

U razgovoru se dotaknula i činjenice da je njezin suprug psihijatar, zbog čega mnogi pretpostavljaju da u vlastitom domu uvijek ima stručnu pomoć kada je riječ o stresu i emocijama.

No, Ana kaže da stvari u njihovu braku ipak funkcioniraju nešto drukčije.

„Kad su emocije u pitanju, ne može on baš dati savjet. Ja njemu dajem savjete što se tiče samog stresa i kako ćemo se organizirati, pripremiti za izazove itd. Neka se on drži ordinacije i struke”, našalila se glumica.

Osim što je nastavila graditi glumačku karijeru i sudjelovala u pokretanju novog zdravstveno-socijalnog centra, Ana se posvetila i humanitarnim aktivnostima te osnovala udrugu.

Istaknula je kako svoju javnu prepoznatljivost želi iskoristiti za pozitivne promjene, osobito kada je riječ o osnaživanju žena i povezivanju ljudi spremnih uključiti se u korisne društvene inicijative.

Iako su iza nje i supruga dvije iscrpljujuće godine, Ana iz cijelog iskustva izdvaja upravo ono što joj je najvažnije – činjenicu da su, unatoč pritiscima i neizvjesnosti, uspjeli sačuvati međusobno razumijevanje i zajednički ostvariti veliki cilj.