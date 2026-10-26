VIDEO Ana Brnabić ušla u žestoku svađu s građanima, odgurivala ljude, a onda joj zapjevali "A sad adio"

Ana Brnabić, predsjednica Skupštine Srbije koja istodobno obnaša dužnost predsjednice Republike, ušla je tijekom večeri u verbalni sukob s građanima na ulici u Beogradu, piše N1.

"Samo mi recite, pošto sam prolazila ovamo, i rekli ste 'gdje ste pi*ke'... Sad mi reci tko je pi*ka. Tko je pi*ka? Vi ili ja?", upitala je Brnabić muškarca, vidi se na snimci koju je objavio tjednik Vreme.

"Čuje se kroz onu blindu? Loša ti blinda. Ne čuje se. Koliko decibela ima blinda", uzvratio je muškarac.

"Ajde bre, recite. Ajde, šta je sad bilo? Znači, pi*ke smo samo dok ne dođemo da vas pogledamo u oči", poručila je Brnabić pa odgurnula ruku ženi, piše N1.

Dio okupljenih građana tada je pozvao ostale da se raziđu, a Brnabić je stala nasred ceste, dok su joj vozila trubila.

Na snimci se vidi i kako bijesno odguruje ruku muškarca koji ju je smireno pokušao maknuti s ceste. Okupljeni su joj vikali laku noć i pjevali “A sad adio”.

Ana Brnabić se raspravlja sa građanima na ulici u Beogradu Pratite program uživo na Jutjub kanalu Vremena: https://t.co/Kc3ImfPUjj https://t.co/9AeNehZE3e — Vreme (@NedeljnikVreme) October 25, 2026



