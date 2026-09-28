Srbija dobila novu predsjednicu: Vučić predao dužnost Ani Brnabić

Aleksandar Vučić, koji je sinoć podnio ostavku, danas je dužnost predsjednika Republike predao Ani Brnabić, predsjednici Narodne skupštine. Ona će obnašati dužnost vršiteljice dužnosti predsjednika države do održavanja izbora.

Naime, Vučić je sinoć podnio ostavku na mjesto predsjednika Srbije, navodeći da na predstojećim parlamentarnim izborima želi sudjelovati kao običan građanin.

Naglasio je da je dužnost predsjednika obnašao vjerno, časno i pošteno, javlja Informer.rs.

Prema Ustavu, vršiteljica dužnosti predsjednika je predsjednica Skupštine Ana Brnabić, a tu dužnost može obnašati najdulje 90 dana.