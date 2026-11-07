Amira Medunjanin zatvorila Dane klasične gitare, počelo odbrojavanje do jubilarnog 15. izdanja

Koncertom Amire Medunjanin u trogirskom Kantunu kulture sinoć su završili 14. Dani klasične gitare. Nastup je,simbolički, započeo pjesmom "Kradem ti se u večeri" u izvedbi Amire i gitarista Boška Jovića, čime su oživljene uspomene na njihov zajednički koncert u Splitu 2021. godine na istom festivalu. Pridružili su im se harmonikaš Antonio Vrbički i violinist Leopold Stašić, a publika je tijekom dva sata nastupa u stopu pratila umjetnike, pjevala s njima i na kraju ih ispratila ovacijama.

Pod geslom „Žice koje povezuju Dalmaciju”, festival je u pet dana priredio šest koncerata u Splitu, na Hvaru, u Solinu i Trogiru i okupio gotovo tisuću posjetitelja. Otvorio ga je Srđan Bulat, gitarist čijim je koncertom 2013. počela priča Dana klasične gitare. Večer poslije na pozornicu Hrvatskog doma su se vratili Giampaolo Bandini i Cesare Chiacchiaretta,talijanski duo koji je upravo u Splitu započeo svjetsku turneju ususret 25 godina zajedničkog djelovanja, a publika je ovacijama ispratila hrvatsku premijeru Gossove „Gardeliane” i Piazzolline klasike „Oblivion” i „Libertango”. Melankolični „Chiquilín de Bachín”, izveden na bis, posebno je odjeknuo u večeri u kojoj se Dalmacija opraštala od Miše Kovača.

U srijedu su tajvanski gitarist Shih-yu Liu i hrvatski gitarist Luka Lovreković programom „East meets West” ispunili crkvu sv. Križa u Velom Varošu. Intimnoj atmosferi koju su kreirala dva mlada virtuoza te večeri teško je zamisliti prikladniji okvir od gotovo mističnog staroga Varoša. U četvrtak se festivalski program istodobno odvijao na Hvaru i u Solinu. U hvarskom Arsenalu gitarist Christian Lavernier i skladatelj Jacopo Baboni Schilingi predstavili su „WOLF 1069”, projekt u kojem umjetna inteligencija tijekom izvedbe preoblikuje zvuk jedanaesterožične gitare La Soñada. U solinskom Domu kulture Zvonimir gitarist Carles Pons, pijanist José Manuel Cuenca i plesačica Rosa González spojili su gitaru, klavir i flamenco donijevši dašak Španjolske u prijestolnicu hrvatske kulture.

Ovogodišnji festival bio je uvertira u jubilarne 15. Dane klasične gitare, koji slijede 2027. godine. Kako je, uoči festivala, istaknuo osnivač i direktor Josip Dragnić, osvrt na dosadašnja izdanja počeo je već ove jeseni, povratkom umjetnika koji su ih obilježili. Zato su ovogodišnji festival uokvirila dva povratka, gitarista s kojim je sve počelo te Amire čiji je prvi festivalski nastup nadmašen, možda, tek sinoć.

Festival organizira Udruga GitaraSt. Suorganizatori su JUK Hrvatski dom - Split, JUK Zvonimir Solin, JUK Hvar 1612, Sveučilište u Splitu i Pučko otvoreno učilište TrogirPokrovitelji festivala su Grad Split, Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske, Turistička zajednica grada Splita, Turistička zajednica Splitsko-dalmatinske županije i Grad Trogir.Partneri festivala su Veleposlanstvo Kraljevine Španjolske u Republici Hrvatskoj, Talijanski institut za kulturu, Počasni konzulat Republike Italije, Hotel Marul, Bota Šare Split, MID, D’Addario i Župa sv. Križ.Medijski pokrovitelji su Dalmatinski portal, Dalmacija danas, LP Underground, Radio Sunce i TV Dalmacija.