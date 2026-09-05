Amerikanka u Dalmaciji ostala u šoku: "Jedu tjesteninu po cijeli dan, a mi smo najdeblji ovdje"

Jedna Amerikanka koja na TikToku koristi ime HDHBbeachgirl privukla je pozornost videom snimljenim krajem kolovoza tijekom boravka u Dubrovniku.

Nakon što je boravila u Italiji, u Hrvatsku je stigla sa suprugom, a prizor s plaže potaknuo ju je da usporedi način života u Europi s onim u SAD-u.

Video je u samo nekoliko dana prikupio više od 1,8 milijuna pregleda i više od 170.000 lajkova, piše City magazin.

"U Hrvatskoj smo, a prije toga smo bili u Italiji. I upravo smo mi Amerikanci primijetili da ovdje praktički nema debelih ljudi", rekla je dok je snimala kupače, ljude na molu i prolaznike uz plažu.

Iznenadilo ju je i to što se, prema njezinu zaključku, u Hrvatskoj i Italiji često jedu namirnice poput tjestenine i kruha, prenosi N1.

"A sve što rade jest da jedu ugljikohidrate cijeli dan. Tjesteninu, kruh… pa ti vidi", rekla je, nakon čega je kameru okrenula prema sebi i suprugu. "Mi smo doslovno najdeblji ljudi ovdje, a ujedno imamo i najviše odjeće na sebi", našalila se.

Na kraju je zaključila da bi razlog mogao biti u širem načinu prehrane i života. "Očito ima nešto u načinu na koji ljudi jedu u Europi, jer mi u Americi nešto radimo pogrešno. Ovdje jednostavno nema debelih ljudi", rekla je.

U komentarima se povela rasprava o prehrani

Video je izazvao raspravu o razlikama između američke i europske prehrane. Dio korisnika smatra da bi razlike mogle biti povezane s količinom industrijski prerađene hrane, dodanim šećerom i veličinom porcija.

"Američka hrana je ilegalna u većem dijelu svijeta", napisala je jedna Amerikanka. Druga korisnica dodala je: "To je zato što njihova hrana nije puna kukuruznog sirupa i kemikalija."

Jedan korisnik kratko je zaključio: "Ti ljudi nisu mršavi, nego normalni." Neki su, međutim, podsjetili da se prehrana u Italiji ne svodi samo na pizzu, kruh i tjesteninu.

Jedna Talijanka napisala je da turisti često biraju upravo takva jela, a potom zaključuju da su ugljikohidrati jedino što Talijani jedu.

"Imamo toliko različitih jela, ali čini se da neki turisti ovdje jedu samo tjesteninu i pizzu, pa zaključe da je to sve što imamo. Probajte i glavna jela", poručila je.