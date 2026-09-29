Amerikanci prepješačili 522 kilometra kroz Hrvatsku pa priznali: "Ovo nas je oduševilo, želimo se vratiti"

Američki hodočasnici John i Kathy Willis stigli su u Maslenicu nakon čak 522 kilometra hodanja, čime su završili svoje veliko putovanje hrvatskim dijelom Camina. Na put su krenuli 3. rujna iz Međugorja, a tijekom gotovo mjesec dana prošli su dionice Camino Međugorje, Imota, Central Dalmatia, Šibenik i Zadar. Maslenica je bila njihovo krajnje odredište.

Iskusni hodočasnici ostali oduševljeni Hrvatskom

John i Kathy u Hrvatsku su stigli upravo zbog Camina. Riječ je o iskusnim hodočasnicima koji iza sebe već imaju Camino rute u Španjolskoj, Francuskoj i Italiji, no hrvatsko iskustvo, kažu, ostat će im u posebnom sjećanju.

Posebno su ih oduševili priroda, krajolici i raznolikost područja kroz koja su prolazili, no još snažniji dojam na njih ostavili su ljudi koje su susretali putem. Gotovo na svakoj dionici upoznavali su nove ljude, stvarali poznanstva i nailazili na izrazito gostoprimstvo lokalnog stanovništva. U trenucima kada nisu uspijevali pronaći smještaj, ljudi koje su susretali otvarali su im vrata svojih domova te im nudili mjesto za odmor i noćenje. Upravo su tu toplinu, neposrednost i spremnost ljudi da pomognu izdvojili kao jedno od najljepših iskustava cijelog putovanja.

U pripremi i organizaciji njihova hodočašća pomagala im je Marija Pražen, projektna menadžerica projekta Camino Croatia, koja je koordinirala njihov prolazak cijelom rutom. S američkim hodočasnicima prvi put se uživo susrela u Splitu, otprilike na polovici njihova putovanja kroz Hrvatsku. Po dolasku u Maslenicu dočekali su ih predstavnici Turističke zajednice Općine Jasenice, koji su im čestitali na završetku zahtjevnog višednevnog hodočašća i poželjeli dobrodošlicu.

Oduševio ih spoj mora i Velebita

Iako je Maslenica bila planirana završna točka njihova putovanja, John i Kathy nisu skrivali oduševljenje destinacijom. Poseban dojam na njih ostavili su spoj mora i planine, krajolik podno Velebita te ambijent cijelog područja. Već su najavili kako se žele vratiti u Hrvatsku i još bolje upoznati krajeve kroz koje su ovoga puta prolazili prvenstveno kao hodočasnici. "Hrvatska nas je oduševila, ovdje je Camino predivan. Želim se vratiti i nastaviti ga gdje smo stali", poručili su nakon dolaska na cilj.

Njihovo putovanje još je jednom pokazalo kako Camino nije samo fizički izazov i niz prijeđenih kilometara, nego iskustvo ljudi, susreta, povjerenja i mjesta koja hodočasnici sa sobom nose još dugo nakon dolaska na krajnje odredište.