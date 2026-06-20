Amerikanci izdvojili Hrvatsku kao idealnu za solo putovanja, evo koji grad ih je oduševio

Solo putovanja posljednjih su godina postala jedan od najizraženijih turističkih trendova, posebno među putnicima koji žele veću slobodu, fleksibilnost i osobniji doživljaj destinacije. Riječ je o načinu putovanja koji više nije rezerviran samo za avanturiste, već ga sve češće biraju i oni koji jednostavno žele “pobjeći” od svakodnevice i upoznati svijet vlastitim tempom.

Američki časopis Travel + Leisure sastavio je popis 25 zemalja koje smatra idealnima za solo putnike, odnosno za one koji se odluče sami krenuti na put i istraživati bez pratnje. Na listi su se našle raznolike destinacije, od Azije do Europe i Amerike, a zajedničko im je da nude sigurnost, dobru infrastrukturu i dovoljno sadržaja za samostalno istraživanje, piše Index.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Hrvatska među najboljim destinacijama

Među odabranim zemljama našla se i Hrvatska, koja se već godinama profilira kao jedna od najpoželjnijih europskih destinacija za ljetni odmor, ali i za putovanja izvan glavne sezone. Posebno je pritom istaknut Dubrovnik, grad koji je Travel + Leisure izdvojio kao nezaobilaznu točku za sve koji putuju sami.

Što su napisali o Hrvatskoj

U opisu Hrvatske, autori članka istaknuli su njezinu kombinaciju prirodnih ljepota, povijesti i gastronomije, naglašavajući kako je riječ o destinaciji koja se lako istražuje bez pratnje.

"Rezervirajte solo putovanje u Hrvatsku kako biste plivali na nekim od najboljih plaža u zemlji, uronili u bogatu povijest i uživali u izvrsnoj hrani. Postanite 'lijenčina na plaži' na netaknutim obalama dalmatinskih otoka, gdje ćete uživati u plavom moru, bijelim pješčanim plažama i dramatičnim vapnenačkim liticama dok se odmarate", napisali su.

"Zatim se uputite u srednjovjekovni grad Dubrovnik kako biste se divili kamenim zgradama s crvenim krovovima u njegovoj staroj gradskoj jezgri, koja je pod zaštitom UNESCO-a, i uživali u količinama tjestenine s bijelim tartufima i svježe morske hrane", dodali su.

25 zemalja idealne za solo putnike prema časopisu Travel + Leisure:

Tajland

Albanija

Kostarika

Njemačka

Vijetnam

Island

Novi Zeland

Meksiko

Švicarska

Čile

Nizozemska

Španjolska

Austrija

Danska

Japan

Norveška

Irska

Urugvaj

Finska

Škotska

Australija

Kanada

Hrvatska

Egipat

Ujedinjeno Kraljevstvo