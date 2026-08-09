Amerikanac proveo 16 dana u Hrvatskoj pa podijelio dojmove: "Prilično je skupo"

Objava američkog turista koji je proveo 16 dana putujući Hrvatskom izazvala je veliku pozornost na Redditu. Tijekom odmora boravio je u Splitu, Hvaru i Dubrovniku, posjetio Plitvička jezera, a stigao je i na jednodnevne izlete u Mostar i Kotor.

Nakon završetka putovanja odlučio je detaljno opisati svoje iskustvo, od cijena i prijevoza do sigurnosti, prirode i destinacija koje su na njega ostavile najveći dojam. Njegova objava prikupila je više od 3700 glasova i brojne komentare.

Iznenadile ga hrvatske cijene

Među prvim stvarima koje je izdvojio bile su cijene. Iako, kako kaže, inače ne putuje s posebno ograničenim budžetom niti je očekivao izrazito jeftin odmor, iznenadilo ga je koliko je Hrvatska skupa.

"Prilično je skupo", zaključio je.

Prema njegovu iskustvu, cijene hrane bile su usporedive s onima u SAD-u, dok je pivo plaćao između sedam i deset eura. Ni smještaj mu se nije činio značajno jeftinijim od onoga koji bi plaćao tijekom putovanja po SAD-u.

O tome je razgovarao i s vozačem Ubera, koji mu je na zapažanje o visokim cijenama odgovorio: "Zamislite nas koji zarađujemo oko 15.000 eura godišnje."

Oduševila ga sigurnost

Potpuno drugačije dojmove Amerikanac je imao kada je riječ o sigurnosti. Hrvatsku je opisao kao izrazito sigurnu zemlju u kojoj se turist lako može snaći.

Problema nije imao ni zbog jezika. Na pitanje jednog korisnika Reddita objasnio je da praktički nije osjetio jezičnu barijeru jer su ljudi s kojima je komunicirao vrlo dobro govorili engleski.

Podcijenio je, međutim, koliko će mu vremena trebati za putovanja između različitih destinacija.

Primijetio je da Hrvatska nema željezničku povezanost između turističkih odredišta kakvu je koristio u drugim europskim državama pa se uglavnom oslanjao na autobuse, trajekte i automobil.

Iznenadio ga je i krajolik. Nije očekivao toliko planina neposredno uz hrvatsku obalu, zbog čega su i neke vožnje trajale dulje nego što je predviđao.

Plitvice su bile pun pogodak

Posebno su ga oduševila Plitvička jezera. Prije dolaska čitao je rasprave o tome treba li posjetiti Krku ili Plitvice, ali nakon vlastitog iskustva nije imao dvojbi.

Plitvice je opisao kao prekrasne i vrijedne posjeta, a osim krajolika impresionirala ga je njihova prirodna i znanstvena vrijednost.

Vrlo pozitivne dojmove ponio je i s Hvara, gdje su mu se svidjele plaže, beach clubovi i restorani. Primijetio je, međutim, da je otok skuplji. Posebno mu je odgovaralo što je ondje proveo dovoljno vremena da nekoliko dana jednostavno uspori i odmara.

Drago mu je što nije pokušao sve obići u nekoliko dana

Prije putovanja nailazio je na itinerare prema kojima je velik dio hrvatske obale moguće obići u vrlo kratkom vremenu. Nakon 16 dana u Hrvatskoj zaključio je da mu je drago što nije krenuo tim putem.

Posebno mu je odgovaralo što je imao dovoljno vremena na Hvaru i u Dubrovniku da ne mora neprestano obilaziti znamenitosti prema strogom rasporedu.

U Dubrovniku je odabrao smještaj na Lapadu umjesto unutar stare gradske jezgre i bio je zadovoljan tom odlukom. U Splitu i na Hvaru praktičnijim mu se pokazao smještaj u samom centru.

"Što više gledam Hrvatsku, to je više želim posjetiti"

Njegove fotografije i iskustva privukli su brojne komentare.

"Što više gledam Hrvatsku, to je više želim posjetiti", napisao je jedan korisnik.

Amerikanac mu je odgovorio da svakako treba doći te da Hrvatsku vrijedi posjetiti. Pohvalio je i Crnu Goru, koju je vidio tijekom izleta u Kotor, a posebno ga se dojmila kombinacija planina i obale.

Cijene su, očekivano, izazvale zasebnu raspravu. Jedan korisnik ustvrdio je da je razdoblje povoljnijeg odmora u Hrvatskoj prošlo te kao prekretnicu izdvojio uvođenje eura 2023. godine. Drugi mu je odgovorio da mu se Hrvatska činila skupom još prilikom posjeta 2018.

Dio komentatora istaknuo je i da visoke cijene nisu neobične za izrazito turističke destinacije koje privlače velik broj gostiju iz zemalja s većom kupovnom moći.