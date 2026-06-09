Američki vojni helikopter srušio se u Hormuškom tjesnacu

Američki vojni helikopter srušio se jučer u području Hormuškog tjesnaca, no oba člana posade uspješno su spašena, prenosi The New York Times pozivajući se na izvore upoznate s događajem.

Prema dostupnim informacijama, još nije utvrđeno što je uzrokovalo pad letjelice. Nije poznato radi li se o helikopteru Apache koji je eventualno oboren, je li došlo do tehničkog problema ili je nesreća posljedica nekog drugog faktora.

Iz Bijele kuće, kao ni iz Središnjeg zapovjedništva američkih oružanih snaga (CENTCOM), zasad nema službenih komentara o incidentu.