Američki vojni avion srušio se u Njemačkoj

Američki borbeni zrakoplov F-16 srušio se u utorak u blizini zračne baze Spangdahlem na zapadu Njemačke. Pilot se uspio katapultirati te je nakon nesreće zbrinut i pružena mu je liječnička pomoć.

Informaciju o padu zrakoplova potvrdila je američka vojska, navodeći kako je riječ o F-16 koji pripada 52. borbenom krilu stacioniranom u Spangdahlemu. Na mjesto nesreće odmah su upućene hitne službe, a istraga o uzroku pada je u tijeku.

Baza Spangdahlem nalazi se u njemačkoj saveznoj zemlji Porajnje-Falačka, nedaleko od granice s Luksemburgom i oko 160 kilometara zapadno od Frankfurta.

Prve informacije o incidentu objavile su lokalne vlasti okruga Bitburg-Prüm, koje su izvijestile o intervenciji hitnih službi i jednoj ozlijeđenoj osobi. Naknadno je američka vojska potvrdila da je ozlijeđeni pilot zrakoplova.

Spangdahlem je jedna od važnih američkih vojnih baza u Europi. Ondje je smještena eskadrila borbenih zrakoplova F-16, a baza pruža potporu operacijama američkog ratnog zrakoplovstva i NATO-a.

Ovo nije prvi pad F-16 povezan s tom bazom. U listopadu 2019. jedan od tih borbenih zrakoplova srušio se tijekom rutinskog trenažnog leta. I tada se pilot uspio katapultirati.

Više pojedinosti o okolnostima najnovije nesreće trebalo bi biti poznato nakon istrage.