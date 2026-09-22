Američki mladenci stižu u Split

Ashton i Zach Smith, američki mladenci iz Philadelphije, čije je vjenčanje tijekom Svjetskog nogometnog prvenstva u SAD-u pretvoreno u spontano slavlje s hrvatskim navijačima, početkom listopada dolaze u Hrvatsku i to u organizaciji Hrvatske turističke zajednice te uz podršku i partnerstvo Croatian Fans Embassy „Mi Hrvati” (CFE), kao i turističkih zajednica Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije te grada Zagreba.

„Ovo je jedna zanimljiva priča koja svoj početak ima u SAD-u, a nismo mogli dozvoliti da to ujedno bude i kraj. Bilo nam je prirodno mladence pozvati u Hrvatsku, poželjeti im dobrodošlicu te im pokazati hrvatske gradove, otoke, obalu, gastronomiju, kulturu i način života, ali prije svega želimo da još jednom dožive ono što su već osjetili u Philadelphiji, a to su hrvatsko gostoprimstvo, otvorenost i srdačnost“, poručio je Kristjan Staničić, direktor HTZ-a.

Mladi par na svoje putovanje kreće 4. listopada, a prva stanica im je Split. Osim boravka u Splitu, obilasku gradskih znamenitosti, ali i drugih destinacija i lokaliteta, poseban trenutak njihova boravka u Splitsko-dalmatinskoj županiji bit će utakmica Hrvatske i Španjolske u Ligi nacija koju će par pratiti s tribina Poljuda. Ovaj jedinstveni doživljaj organizirat će se uz pomoć CFE “Mi Hrvati”, koji će mladencima omogućiti obilazak otoka i lokaliteta Šibensko-kninske i Splitsko-dalmatinske županije brodom. Svoje uživanje u Hrvatskoj mladenci će nastaviti na krajnjem jugu zemlje gdje će boraviti u biseru hrvatskog turizma – Dubrovniku, a bit će upoznati i s bogatom te raznolikom ponudom ove regije. Njihov boravak u Hrvatskoj završava 12. listopada u Zagrebu iz kojeg će se mladi par, vjerujemo puni dojmova, uputiti natrag prema Philadelphiji.

„Jako se veselimo dolasku u Hrvatsku te se ovim putem zahvaljujemo svima koji su nam omogućili ovo prekrasno putovanje. Naš susret s hrvatskim navijačima ostat će nam u posebnom sjećanju, a sigurni smo da će i ovo putovanje, kao i obilazak hrvatskih destinacija te susreti s brojnim ljudima također imati posebno mjesto u našim srcima“, oduševljeno su poručili Ashton i Zach.

Podsjećamo, Ashton i Zach Smith vjenčali su se 26. lipnja, dan prije utakmice hrvatske nogometne reprezentacije koja je u njihovu gradu igrala utakmicu protiv Gane. Neposredno nakon vjenčanja izašli su iz Gradske vijećnice u Philadelphiji, a umjesto uobičajenog fotografiranja dočekala ih je velika povorka hrvatskih navijača u organizaciji CFE “Mi Hrvati”, koji su se okupljali uoči utakmice pa su tako mladenci, u svega nekoliko trenutaka, postali dio spontanog i zajedničkog slavlja čije su slike i video sadržaj obišli svijet i postali viralni.