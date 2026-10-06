Američki mladenci koje su oduševili Hrvati stigli u Split

Američki mladenci Ashton i Zach Smith, čije se vjenčanje u Philadelphiji tijekom Svjetskog nogometnog prvenstva u SAD-u neočekivano pretvorilo u slavlje s hrvatskim navijačima, stigli su u Split. Par, koji je postao dio hrvatske navijačke priče, otkrio je svoje dojmove o neočekivanoj popularnosti i planove za boravak u Hrvatskoj.

"Nismo očekivali da će nas navijači tako prihvatiti i da ćemo postati dio njihova slavlja. Sama činjenica da su željeli da dođemo u njihovu zemlju jednostavno je nevjerojatna. Zato smo jako uzbuđeni što smo ovdje", rekli su Ashton i Zach Smith za N1.

Prisjetili su se i što se događalo nakon što je snimka njihova susreta s hrvatskim navijačima postala popularna. "Odmah nakon toga otišli smo na medeni mjesec, a počeo nam se javljati jako velik broj ljudi. Pomislili smo: 'O, Bože, što se ovo događa i kako ćemo tako brzo odgovoriti tolikom broju ljudi?' Ali na kraju se sve isplatilo", ispričali su.

Navijat će za Hrvatsku

Par iz Philadelphije danas ide na utakmicu Hrvatske protiv Španjolske, a prije toga planiraju posjetiti Klis i Trogir.

Kažu da će na utakmici navijati za Hrvatsku. "Donijet ćemo istu onu energiju koju su hrvatski navijači donijeli nama i nadamo se da ćemo im donijeti i malo sreće", poručili su.

Njihov prvi posjet Hrvatskoj organizirali su Hrvatska turistička zajednica i navijačka udruga Mi Hrvati. Putovanje će ih odvesti od Splita preko Dubrovnika do Zagreba, a pripremljen im je niz aktivnosti.