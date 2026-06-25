Američki geološki institut: U Venezueli bi moglo biti više od 10.000 mrtvih

Najmanje 32 osobe su poginule, a oko 700 ih je ozlijeđeno u razornim potresima, potvrdila je privremena predsjednica Venezuele Delcy Rodríguez. Naglasila je da i dalje nema podatke o državi Guaria, koja se nalazi blizu glavnog grada i koja je, kako je rekla, najteže pogođena.

To su prve službene brojke o stradalima koje je predsjednica iznijela od trenutka kad je Venezuelu prvo pogodio potres od 7.1 po Richteru, a nekoliko sekundi kasnije potres od 7.5. U glavnom gradu Caracasu, ali i nizu drugih gradova i mjesta, srušen je velik broj zgrada. Američki predsjednik Trump ranije je objavio da očekuje "katastrofalan" broj mrtvih.

USGS: 44 posto šanse da broj žrtava premaši 10.000

Raste strah da bi ta broj mrtvih mogao biti iznimno visok. Američki geološki institut (USGS) ranije je objavio dramatične izračune prema kojima, nakon drugog snažnog potresa, postoji 44% šanse da će broj žrtava premašiti 10.000, te čak 30% šanse da će poginuti više od 100.000 ljudi, piše Index.