Američka veleposlanica posjetila Poljud: "Ovaj klub definitivno ima dušu"

Veleposlanica SAD-a u Hrvatskoj, Nicole McGraw, posjetila je Poljud u okviru proslave 250. godišnjice američke neovisnosti koja je održana u Splitu.

Gospođa McGraw zajedno s delegacijom veleposlanstva u ponedjeljak je provela više od sat vremena u službenom posjetu Hajduku te se pri tom upoznala s bogatom poviješću našeg Kluba. Predsjednik Ivan Bilić veleposlanici je ovom prigodom uručio dres s njenim imenom, kojeg je odmah odjenula te ostatak posjeta provela u njemu.

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Osim predsjednika Uprave, veleposlanicu su srdačno dočekali i članovi Uprave Marinka Akrap i Zlatko Žuro, a posebno joj je zadovoljstvo bilo upoznati svog sunarodnjaka, našeg prvotimca Rokasa Pukštasa.

- Ovaj Klub definitivno ima dušu, ja obožavam povijest, a ono što te čini bogatim i bitnim je povijest. Danas sam vidjela Trofejni salon, naučila sam mnogo toga o Hajduku, bitnim događajima i uspjesima koje je ovaj klub imao. Sjajno je biti ovdje, pogotovo izaći na teren s Rokasom, barem na trenutak osjetiti kako je biti u koži igrača. Rokas, ili kako ga ovdje zovu "capitan America" je jedan od naših najdražih igrača. Svi smo jako ponosni na njega i sve što je do sada postigao, a još uvijek je vrlo mlad. Ispred njega je svijetla budućnost. Za kraj ću samo dodati kako ću u četvrtak biti tu s vama i podržavati vas s tribine, znamo da vam je to bitna utakmica i jedva čekam nazočiti joj - ovom prilikom istaknula je veleposlanica McGraw.