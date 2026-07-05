Američka veleposlanica iz Splita: "Sanjajte hrabro, volite Boga, obitelj i svoju domovinu"

Američka veleposlanica u Hrvatskoj Nicole McGraw poručila je u subotu navečer u Splitu kako se odnosi između Sjedinjenih Američkih Država i Hrvatske nalaze u "zlatnom dobu". Izjavila je to na svečanom obilježavanju 250. godišnjice američke neovisnosti, održanom u hotelu Le Méridien Lav.

U svom obraćanju istaknula je kako je američka priča od samih početaka bila priča o hrabrosti, slobodi i ljudima koji su svojim djelima mijenjali povijest.

Prisjetila se i nedavnog posjeta Državnom arhivu u Dubrovniku, gdje je imala priliku držati izvorni dokument iz 1776. godine kojim se tadašnja Dubrovačka Republika obratila tek osnovanim Sjedinjenim Američkim Državama s željom za uspostavom trgovinskih i prijateljskih odnosa.

– Danas, 250 godina kasnije, istinski vjerujem da živimo u zlatnom dobu odnosa između Sjedinjenih Američkih Država i Hrvatske – poručila je McGraw.

Naglasila je kako dvije zemlje danas razvijaju sve snažniju gospodarsku, obrambenu i poslovnu suradnju te dodatno učvršćuju veze među svojim građanima.

– Zajedno gradimo snažnije trgovinske i poslovne prilike, produbljujemo obrambenu suradnju i jačamo veze među našim narodima. Sanjajte hrabro. Volite Boga, obitelj i svoju domovinu – rekla je veleposlanica.

Otkrila je i kako u Hrvatskoj danas živi oko 20 tisuća američkih državljana, dok je prošle godine zemlju posjetilo oko 850 tisuća turista iz SAD-a. Ove godine očekuje se njihov još veći broj, ponajprije zahvaljujući uvođenju izravne zračne linije između New Yorka i Splita.

Na proslavi je sudjelovao i ministar turizma i sporta Tonči Glavina, koji je istaknuo važnost američkog tržišta za hrvatski turizam.

– Amerikanci su nam iznimno važni gosti, a posljednjih godina bilježimo značajan rast njihova turističkog prometa – rekao je Glavina.

Svečanost u Splitu zaključena je vatrometom, a obilježavanje 250. obljetnice američke neovisnosti nastavit će se i u Zagrebu te Dubrovniku, gdje će američko veleposlanstvo organizirati slična događanja.