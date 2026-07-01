Američka legenda podcijenila BiH, Barbarez ga hladno spustio: "Ne znam tko je on"

Manje od 24 sata dijeli reprezentaciju Bosne i Hercegovine od povijesnog nastupa u nokaut-fazi Svjetskog prvenstva. Nakon što su skupinu završili s četiri osvojena boda i kao jedna od osam najboljih trećeplasiranih reprezentacija izborili prolazak dalje, Zmajeve u šesnaestini finala čeka zahtjevan protivnik – jedan od domaćina turnira, Sjedinjene Američke Države. Susret se igra u noći sa srijede na četvrtak s početkom u 2:00 u San Franciscu.

Uoči utakmice dio američkih medija i bivših reprezentativaca pokazao je otvoreno zadovoljstvo ždrijebom, uz poprilično podcjenjivački ton prema Bosni i Hercegovini, piše gol.hr.

"Ne bih sada ulazio u neke velike analize, to je reprezentacija koja zaslužuje veliko poštovanje s moje strane. Kako igraju, kako koriste ovu euforiju koja se događa zbog SP-a i lijepo je to vidjeti. Poštovanje, naravno, i drago mi je što ćemo se natjecati. Pokušat ćemo zadržati ono što nas je dovelo ovamo, naš pobjednički mentalitet, pristup i volju. Smiješim se jer me ovi dečki takvim čine, sretan sam što sam još uvijek u Americi. Naravno da su favoriti. I zbog svojeg mjesta na tablici i zato što su domaćini, ali i zbog toga kakvu momčad imaju. Nemamo problema biti u ulozi onih koji nisu favoriti, važno je što se događa na terenu i to je ono što me zanima."

Najviše pozornosti izazvao je istup bivšeg američkog vratara Tima Howarda, koji nije skrivao samopouzdanje prije dvoboja.

"A Bosna? Pa... Landon i ja ćemo još razgovarati o tome. Ali, iskreno, bolje im je da ne ulaze u avion za San Francisco jer će reprezentacija SAD-a učiniti sve da ih dobro razbije."

Dan kasnije na konferenciji za medije pred novinare je izašao izbornik BiH Sergej Barbarez, kojemu su odmah prenesene Howardove riječi.

"Čije izjave? A on je? Ne znam tko je on, ne znam što bih rekao nekome koga ne poznajem", izjavio je izbornik BiH.