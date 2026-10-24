Ambulante pune, haraju gripa i rotavirus, a cjepiva još nema: Iz HZJZ-a otkrili kada točno stiže i zašto pošiljke kasne

Prošle godine u ovo doba naveliko se cijepilo. No, ove godine cijepljenje nije ni krenulo.

"Imali smo najavu proizvođača već recimo unazad mjesec, mjesec i pol dana da će zaista pošiljke kasniti. Isto tako da se slično događa u drugim krajevima Europe. Znači, radi se ustvari o nekakvim kašnjenjima isporuka od strane proizvođača, vjerojatno zbog promjena soja i sastava cjepiva", izjavila je za Dnevnik.hr prim. dr. sc. Sanja Kurečić Filipović, epidemiologinja iz HZJZ-a.

Cjepivo još nije stiglo ni u ljekarne.

"S obzirom na to da je već dosta ljudi imalo simptome gripe, neki su i oboljeli. Nekako mi se čini da je ove godine zakasnjelo cijepljenje za gripu, tako da zovu i rezerviraju već unaprijed", kazala je Ankica Žaja, magistra farmacije.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo naručio je 420.000 doza cjepiva.

"Nekakve najave su da će cjepivo doći početkom 11. mjeseca. Međutim, to još nisu provjereni, sigurni podaci. Može doći do nekih pomaka. Ali ono što je važno jest da to nije prekasno. Mi ćemo na vrijeme početi, nadamo se, i organizirati cijepljenje i građani će biti na vrijeme obaviješteni", rekla je epidemiologinja iz HZJZ-a.

I ljekarne ga očekuju u idućim danima.

"Znači idući tjedan ga očekujemo. Cijene su otprilike oko 15 eura, čini mi se, kao prošle godine. I svi koji nemaju pravo na cijepljenje kod liječnika opće medicine mogu ga kupiti u ljekarni na privatni recept", pojasnila je magistra farmacije.

Što se gripe tiče, do sada je zabilježena 201 prijava oboljelih. Gripe ima u desetak županija, ali najviše na krajnjem jugu.

"Brojevi se ne razlikuju od prethodnih godina, mi već niz godina bilježimo najveću incidenciju, odnosno učestalost bolesti u djece predškolske dobi. Uvijek nam kreću sezone od djece pa se sele prema drugim dobnim skupinama", dodala je epidemiologinja iz HZJZ-a.

Uz gripu i prehlade, ima dosta i crijevnih viroza.

"Mi nešto više viđamo odrasle pacijente s respiratornim simptomima, dok je u dječjoj populaciji trenutačno nešto više dolazaka zbog simptoma proljeva, povraćanja, odnosno simptoma crijevnih viroza", rekao je dr. Filip Glavač iz Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević".

Najviše kola rotavirus. I nije to ništa neuobičajeno. Kod takvih crijevnih viroza ne gubimo samo vodu, već i elektrolite.

"Ono što je recimo super je kokosova voda koja je slična sastavu krvne plazme pa onda zapravo unosimo i tu vodu i različite soli i elektrolite. Sok od jabuke je isto pokazao dobar efekt. A što je bitno za naše roditelje koji imaju najmlađu djecu, dojenčad, nastavite normalno dojiti", savjetovao je dr. Glavač.

Liječnici kažu - nije ovo ništa neobično, ali valja pripaziti.