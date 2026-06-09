Ambulanta Sinj dobila novo ruho: Završena energetska obnova zgrade Doma zdravlja

Uspješno je završena i u predviđenom roku, dubinska energetska obnova zgrade ambulante Sinj Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije, čije su aktivnosti realizirane u okviru projekta „Energetska obnova ambulante Sinj Doma zdravlja Splitsko dalmatinske županije na adresi Put Ruduše 26, Grad Sinj“ (kod: NPOO.C6.1.R1-I1.04.0051), koji se provodi od 1. travnja 2023. do 30. lipnja 2026., a sufinanciran je sredstvima iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti u okviru Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava „Energetska obnova zgrada javnog sektora“.
Ukupna konačna vrijednost projekta, uključujući sve projektne aktivnosti, iznosi oko 1,4 mil. eura (s PDV-om). Maksimalni osigurani iznos bespovratnih sredstava je 0,71 mil eura koji pokriva 51 % vrijednosti, dok je preostalih 49 %, osigurano iz proračuna osnivača – Splitsko-dalmatinske županije i vlastitih sredstava Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije.
Obnovom 2.184,45 m² bruto građevinske površine zgrade ostvareni su impresivni energetski i ekološki rezultati. Zgrada je sada svrstana u energetski razred C prema potrebnoj toplinskoj energiji za grijanje, dok prema primarnoj energiji ulazi u visoki razred A+. Ovim zahvatom ostvareno je povećanje udjela obnovljivih izvora energije.
Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije projekt je proveo samostalno kroz četiri ključne grupe aktivnosti: Izrada projektne dokumentacije; Dubinska energetska obnova zgrade; Upravljanje projektom i administracija te Informiranje i vidljivost
Radovi energetske obnove su obuhvaćali:
- izvedbu toplinske izolacije vanjskih zidova
- izvedbu toplinske zaštite ravnog krova
- zamjenu vanjske stolarije te zaštitu od insolacije
- ugradnju fotonaponske elektrane za proizvodnju električne energije iz OIE
- zamjenu postojeće rasvjete energetski učinkovitom
Uz energetsku učinkovitost, posebna pažnja posvećena je pristupačnosti osobama s invaliditetom. U svrhu omogućavanja neovisnog pristupa, kretanja i korištenja prostora osobama s invaliditetom i osobama smanjenje pokretljivosti, izgrađene su tri armirano betonske rampe dok je u prizemlju ugrađena električna koso podizna sklopiva platforma.
Pored nabrojenog, važno je istaknuti i mjeru elemenata zelene infrastrukture i mobilnosti , kojom je uređen okoliš zgrade, obnovljene zelene površine, posađene nove trajnice i stabla, izgrađeno parkiralište za bicikle, a postavljena je i punionica za istovremeno punjenje dva električna vozila.
Ambulanta Sinj središnja je zdravstvena ustanova za stanovnike grada Sinja i okolnih općina Cetinske krajine. Zahvaljujući ovom završetku, modernizirani prostori u kojima djeluju obiteljska medicina, pedijatrija, ginekologija, stomatologija, laboratorij i fizikalna terapija sada pružaju znatno višu razinu udobnosti, toplinske i akustične izolacije te sigurnosti za sve korisnik
Glavni izvođač radova bila je tvrtka JUKIĆ-DAM d.o.o, koji je sve ugovorene radove izveo profesionalno u okviru zadanih rokova.
Ovim putem zahvaljujemo svim uključenima u realizaciju ovog projekta, a Dom zdravlja iskazuje posebnu zahvalu glavnom izvođaču tvrtki JUKIĆ-DAM d.o.o.na donaciji sredstva za sanaciju salonitnog krova pomoćne zgrade.
Vjerujemo da će svi zaposlenici Doma zdravlja a posebice pacijenti koji koriste usluge u Domu zdravlja Sinj biti zadovoljni rezultatima ovog projekta koji bi u konačnici trebali omogućiti olakšan i ugodniji pristup u pružanju zdravstvena zaštite svima stanovnicima područja Grada Sinja.