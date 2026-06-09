Ambulanta Sinj dobila novo ruho: Završena energetska obnova zgrade Doma zdravlja

Uspješno je završena i u predviđenom roku, dubinska energetska obnova zgrade ambulante Sinj Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije, čije su aktivnosti realizirane u okviru projekta „Energetska obnova ambulante Sinj Doma zdravlja Splitsko dalmatinske županije na adresi Put Ruduše 26, Grad Sinj“ (kod: NPOO.C6.1.R1-I1.04.0051), koji se provodi od 1. travnja 2023. do 30. lipnja 2026., a sufinanciran je sredstvima iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti u okviru Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava „Energetska obnova zgrada javnog sektora“.

Ukupna konačna vrijednost projekta, uključujući sve projektne aktivnosti, iznosi oko 1,4 mil. eura (s PDV-om). Maksimalni osigurani iznos bespovratnih sredstava je 0,71 mil eura koji pokriva 51 % vrijednosti, dok je preostalih 49 %, osigurano iz proračuna osnivača – Splitsko-dalmatinske županije i vlastitih sredstava Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije.

Obnovom 2.184,45 m² bruto građevinske površine zgrade ostvareni su impresivni energetski i ekološki rezultati. Zgrada je sada svrstana u energetski razred C prema potrebnoj toplinskoj energiji za grijanje, dok prema primarnoj energiji ulazi u visoki razred A+. Ovim zahvatom ostvareno je povećanje udjela obnovljivih izvora energije.

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije projekt je proveo samostalno kroz četiri ključne grupe aktivnosti: Izrada projektne dokumentacije; Dubinska energetska obnova zgrade; Upravljanje projektom i administracija te Informiranje i vidljivost

Radovi energetske obnove su obuhvaćali:

izvedbu toplinske izolacije vanjskih zidova

izvedbu toplinske zaštite ravnog krova

zamjenu vanjske stolarije te zaštitu od insolacije

ugradnju fotonaponske elektrane za proizvodnju električne energije iz OIE

zamjenu postojeće rasvjete energetski učinkovitom

Uz energetsku učinkovitost, posebna pažnja posvećena je pristupačnosti osobama s invaliditetom. U svrhu omogućavanja neovisnog pristupa, kretanja i korištenja prostora osobama s invaliditetom i osobama smanjenje pokretljivosti, izgrađene su tri armirano betonske rampe dok je u prizemlju ugrađena električna koso podizna sklopiva platforma.

Pored nabrojenog, važno je istaknuti i mjeru elemenata zelene infrastrukture i mobilnosti , kojom je uređen okoliš zgrade, obnovljene zelene površine, posađene nove trajnice i stabla, izgrađeno parkiralište za bicikle, a postavljena je i punionica za istovremeno punjenje dva električna vozila.

Ambulanta Sinj središnja je zdravstvena ustanova za stanovnike grada Sinja i okolnih općina Cetinske krajine. Zahvaljujući ovom završetku, modernizirani prostori u kojima djeluju obiteljska medicina, pedijatrija, ginekologija, stomatologija, laboratorij i fizikalna terapija sada pružaju znatno višu razinu udobnosti, toplinske i akustične izolacije te sigurnosti za sve korisnik

Glavni izvođač radova bila je tvrtka JUKIĆ-DAM d.o.o, koji je sve ugovorene radove izveo profesionalno u okviru zadanih rokova.

Ovim putem zahvaljujemo svim uključenima u realizaciju ovog projekta, a Dom zdravlja iskazuje posebnu zahvalu glavnom izvođaču tvrtki JUKIĆ-DAM d.o.o.na donaciji sredstva za sanaciju salonitnog krova pomoćne zgrade.

Vjerujemo da će svi zaposlenici Doma zdravlja a posebice pacijenti koji koriste usluge u Domu zdravlja Sinj biti zadovoljni rezultatima ovog projekta koji bi u konačnici trebali omogućiti olakšan i ugodniji pristup u pružanju zdravstvena zaštite svima stanovnicima područja Grada Sinja.