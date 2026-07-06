Amaterski turnir u kuglanju stiže u Kontraloop: Prijavi se i osvoji vrijedne nagrade!

Ako u svojoj ekipi imate onaj par koji uvijek tvrdi da "zna igrat kuglanje", stigao je trenutak istine. U četvrtak, 9. srpnja, s početkom u 19 sati, Kontraloop organizira amaterski turnir u kuglanju koji donosi odličnu atmosferu, dobru zabavu i natjecateljski duh koji se vrlo brzo pretvara u ozbiljnu borbu za prvo mjesto.

Turnir se igra u parovima, a kotizacija iznosi 20 eura po paru te uključuje:

2 x SOL Cerveza Original de México (0,33 l)

1 x miješanu pizzu

A ono najvažnije – igra se za vrijedne nagrade:

🥇 Kuglanje Deluxe paket u vrijednosti od 276 €

🥈 Kuglanje Premium paket u vrijednosti od 147,80 €

🥉 Kuglanje Standard paket u vrijednosti od 95,20 €

Bez obzira dolazite li po pobjedu ili samo po dobru zabavu, jedno je sigurno – ovo je idealna prilika za okupiti ekipu, testirati preciznost i stvoriti uspomene koje će se prepričavati dugo nakon posljednjeg bacanja.

Prijave su otvorene putem e-maila rezervacije@kontraloop.hr ili na broj 091/444-3004.

Utorak je rezerviran za The Showtime pub kviz

Tjedan u Kontraloopu započinje uz pub kviz, događaj koji će na trenutak zaustaviti sva prepiranja oko toga tko je zapravo najpametniji u društvu.

Ako ste uvjereni da znate odgovore na baš sva pitanja, sada je prilika da to i dokažete. Očekuje vas večer prepuna zabavnih pitanja, smijeha, zdravog rivalstva i odlične atmosfere.

Good Vibes Night: Zašto čekati vikend?

Kontraloop sredinu tjedna pretvara u pravi mid-week escape gdje vrijedi samo jedno pravilo – good vibes only.

Posjetitelje očekuju i posebne ponude:

🍕 Sve pizze – 9 €

🍸 Svi kokteli – 6 €

Za glazbeni dio večeri pobrinut će se DJ Laaxen, koji od 20 do 23 sata preuzima pult i podiže atmosferu na novu razinu.

Bilo da želite pokazati preciznost na kuglačkoj stazi, testirati znanje na kvizu ili jednostavno uživati u dobroj glazbi, hrani i piću, Kontraloop ovog tjedna nudi razlog za izlazak svaki dan.

Okupite ekipu, prijavite se na vrijeme i budite dio najbolje zabave u gradu. Vidimo se u Kontraloopu!