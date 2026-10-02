Alzheimer više nije bolest protiv koje se ne može ništa? Stižu novi lijekovi i testovi

Istraživanje Alzheimerove bolesti i drugih oblika demencije posljednjih je godina znatno ubrzano. Novi lijekovi prvi su put pokazali da je moguće usporiti napredovanje Alzheimerove bolesti u ranoj fazi, a istodobno raste količina dokaza da se na rizik od razvoja demencije može utjecati tijekom života.

Kako prenosi Science Alert, diljem svijeta trenutačno se provode stotine kliničkih istraživanja lijekova, dijagnostičkih metoda i promjena životnih navika. Lijek koji bi izliječio demenciju još ne postoji, no autori Svjetskog izvješća o Alzheimerovoj bolesti za 2026. smatraju da su izgledi za velike pomake danas konkretniji nego prije.

Izvješće pod nazivom "Nova era kliničkih ispitivanja demencije" pripremili su Alzheimer's Disease International (ADI) i zdravstveni novinar Paul Gallagher.

Demencija se više ne promatra kao nešto na što se ne može utjecati

Desetljećima su mogućnosti liječenja demencije uglavnom bile ograničene na ublažavanje simptoma. Danas istraživači pokušavaju intervenirati ranije, prije nego što bolest uznapreduje i nastanu velika oštećenja.

Napredak u razumijevanju bioloških procesa povezanih s Alzheimerovom bolešću, ranije postavljanje dijagnoze te razvoj novih terapija postupno mijenjaju pristup bolesti.

Autori izvješća sadašnji trenutak uspoređuju s razvojem liječenja raka tijekom 1990-ih. Prve terapije ni tada nisu donosile rješenje za sve pacijente, ali su postavile temelje za kasniji razvoj preciznijih i kombiniranih oblika liječenja.

Kod demencije se, tvrde autori, događa slična promjena. Umjesto potrage isključivo za jednom molekulom koja bi riješila problem, istraživanja sve više obuhvaćaju kombinaciju lijekova, prevencije, ranog otkrivanja bolesti i promjena životnog stila.

Do 45 posto slučajeva moglo bi se odgoditi ili spriječiti

Važan dio novog pristupa odnosi se upravo na prevenciju. Procjene govore da bi do 2050. godine s demencijom moglo živjeti oko 139 milijuna ljudi, zbog čega bi čak i nekoliko godina odgode pojave bolesti moglo imati velik učinak.

Istraživanja upućuju na to da bi se djelovanjem na 14 promjenjivih čimbenika rizika tijekom života potencijalno moglo spriječiti ili odgoditi do 45 posto slučajeva demencije.

Među čimbenicima na koje se može utjecati nalaze se povišeni krvni tlak i kolesterol, tjelesna neaktivnost, pušenje, dijabetes, depresija i prekomjerna konzumacija alkohola.

To ne znači da se svaki pojedinačni slučaj demencije može spriječiti promjenom životnih navika. Na razvoj bolesti utječu i dob, genetika te drugi čimbenici na koje pojedinac ne može utjecati.

Prvi lijekovi koji ne djeluju samo na simptome

Istodobno se dogodio značajan pomak u razvoju lijekova. Neuspjesi su desetljećima bili gotovo pravilo – između 2000. i 2020. više od 99 posto eksperimentalnih lijekova za demenciju nije prošlo klinička ispitivanja.

Zbog toga je pojava lekanemaba i donanemaba izazvala veliko zanimanje. Riječ je o lijekovima koji ciljaju amiloidne naslage povezane s Alzheimerovom bolešću, a ispitivanja su pokazala da kod određenih pacijenata mogu umjereno usporiti napredovanje bolesti u ranoj fazi.

Za razliku od starijih terapija usmjerenih ponajprije na simptome, ovi lijekovi djeluju na procese povezane sa samom bolešću.

"To je bio golem trenutak jer je pokazao da je moguće promijeniti tijek bolesti", rekla je Cath Mummery, direktorica britanske Dementia Trials Network.

Usporedila je taj napredak s postavljanjem prve cigle temelja na kojem tek treba graditi.

Novi lijekovi nisu čudesno rješenje

Rezultati ipak ne znače da je pronađen lijek za Alzheimerovu bolest. U znanstvenoj zajednici i dalje se raspravlja o tome koliko je usporavanje bolesti koje donose nove terapije značajno za svakodnevni život pacijenata.

Učinak također nije jednak kod svih oboljelih, a terapije su namijenjene određenim pacijentima u ranim stadijima bolesti.

Unatoč ograničenjima, uspjeh prvih lijekova promijenio je očekivanja istraživača. Broj potencijalnih terapija koje se istražuju u posljednjih desetak godina povećao se za približno 40 posto.

Trenutačno se 158 potencijalnih terapija proučava u 192 klinička ispitivanja diljem svijeta. Rezultati osam ispitivanja treće faze očekuju se samo tijekom ove godine.

Zanimljivo je i da više od trećine lijekova koji se istražuju kao moguće terapije za demenciju nije izvorno razvijeno za tu bolest, nego za druga zdravstvena stanja.

Problem je što se bolest često otkriva prekasno

Razvoj terapija otvara i novi problem – potrebno je dovoljno rano pronaći pacijente koji bi od njih mogli imati koristi.

Neuroradiologinja Emer MacSweeney upozorava da dio ljudi s ranim znakovima Alzheimerove bolesti prolazi ispod radara zdravstvenog sustava upravo u razdoblju kada bi terapija mogla biti najkorisnija.

Prema njezinim riječima, vrijeme u kojem je moguće intervenirati relativno je kratko. Problem je i što pacijenti često ne dobivaju dovoljno informacija o mogućnosti sudjelovanja u kliničkim ispitivanjima i dostupnosti novih terapija.

MacSweeney zato smatra da je potrebna promjena pristupa unutar zdravstvenog sustava kako bi se pacijente ranije prepoznavalo i aktivnije informiralo o mogućnostima koje im stoje na raspolaganju.

Velike nade polažu se u krvne testove

Jedan od mogućih načina za ranije i dostupnije otkrivanje Alzheimerove bolesti jesu krvni testovi kojima se traže biomarkeri povezani s bolešću.

Dosadašnji rezultati takvih testova obećavaju, no potrebno ih je dodatno provjeriti na velikim i raznolikim skupinama ljudi kako bi se utvrdilo koliko pouzdano mogu prepoznati osobe u ranoj fazi bolesti.

Dostupnost dijagnostike posebno je važna zbog novih lijekova. U Ujedinjenom Kraljevstvu, primjerice, samo mali dio ljudi s dijagnosticiranom Alzheimerovom bolešću prolazi dijagnostičke pretrage koje se smatraju zlatnim standardom.

ADI zato upozorava da ni velik napredak u liječenju neće ostvariti puni potencijal ako većina oboljelih ne bude prepoznata dovoljno rano.

Sljedeći korak je prenijeti napredak iz laboratorija do pacijenata

Iako lijeka koji bi izliječio Alzheimerovu bolest još nema, kombinacija novih terapija, preciznije dijagnostike i boljeg razumijevanja čimbenika rizika daje istraživačima više mogućnosti nego prije samo nekoliko godina.

Veliki izazov sljedećeg desetljeća bit će prenijeti rezultate istraživanja u svakodnevnu medicinsku praksu.

Autori izvješća smatraju da pristup kliničkim istraživanjima ne bi smio ovisiti o tome koliko je pacijent uporan, informiran ili jednostavno imao sreće doći do odgovarajućeg liječnika. Cilj je da sudjelovanje u istraživanjima i pristup novim mogućnostima liječenja postanu dostupni svima koji ih žele razmotriti.