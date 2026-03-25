Almena o povratku, Hajduku i Splitu: “Volio bih ostati, ali ne odlučujem ja”

Španjolski nogometaš Iker Almena, koji je ove sezone stigao u Hajduk na posudbu iz saudijskog Al-Qadishe, u kratkom je razdoblju pokazao potencijal, no njegov napredak zaustavila je ozljeda gležnja. U razgovoru za IN Magazin je otkrio kada očekuje povratak na teren, kako vidi svoju budućnost u Splitu te što ga je najviše dojmilo u Hrvatskoj.

Almena je prije ozljede, koju je zadobio krajem siječnja, upisao 16 nastupa uz jedan pogodak i dvije asistencije. Iako se isprva očekivao brži oporavak, povratak se produžio, no mladi Španjolac vjeruje da bi nakon reprezentativne stanke ponovno mogao konkurirati za sastav.

Neizvjesna budućnost na Poljudu

Navijače posebno zanima hoće li Almena ostati u Hajduku i nakon isteka posudbe. Kako ističe, ugovorno je vezan za klub iz Saudijske Arabije, ali ne skriva želju za ostankom.

“Moram se vratiti u Arabiju jer imam dvogodišnji ugovor, ali zaista sam sretan u Hajduku. To ne ovisi o meni, no volio bih ovdje provesti još koju godinu”, poručio je.

Rakitić i navijači ključni za dolazak

Otkrio je i što je presudilo njegovu dolasku u Split, istaknuvši važnu ulogu Ivana Rakitića, ali i atmosferu koju stvaraju navijači.

“Kad me nazvao prije dolaska, menadžer mi je pokazao snimku finala juniorske Lige prvaka. Stadion je bio pun, što nije uobičajeno. Čak i u gostima Hajduk ima veliku podršku, i to me privuklo”, rekao je.

Dodao je kako ima odličan odnos s Rakitićem i trenerom Gonzalom Garcíjom.

“Rakitić je imao veliku karijeru, ali kad ga upoznate, vidite da je skroman i da želi pomoći svojim iskustvom”, istaknuo je.

Split ga osvojio

Almena je nogometni put započeo vrlo rano, a već kao dječak bio je povezan s Barcelonom. Kasnije je igrao za Gironu i u Italiji, no Split ga je, kako kaže, posebno oduševio.

“Klima je slična kao u Barceloni, ali je ovdje mirnije. Tamo je postalo pomalo opasno, a ovdje možeš biti s prijateljima i obitelji bez brige”, kazao je.

Na pitanje o najboljem nogometašu svijeta izdvojio je Cristiana Ronalda, kojeg smatra svojim idolom.

Za kraj je prognozirao i moguće finale Svjetskog prvenstva.

“Nadam se finalu Hrvatske i Španjolske. Upoznao sam hrvatske igrače i mislim da imate snažnu reprezentaciju koja može iznenaditi”, zaključio je.