Alkoholizirani gosti noću preuzimaju splitske ulice. Šuta: "Primjereno bi bilo maksimalno do 8 sati što se tiče alkoholnih pića! Držim da nije primjereno da to bude uopće u samoj Marmontovoj ulici..."

Do iduće turističke sezone na snagu bi mogla stupiti zabrana prodaje alkohola noću. Ministarstvo gospodarstva najprije je odbacilo, a zatim odlučilo razmotriti prijedlog gradonačelnika Splita o davanju mogućnosti lokalnim jedinicama da zabrane prodaju alkoholnih pića u određeno vrijeme i na određenom području.

Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta gostovao je u Dnevniku HTV-a i govorio o situaciji u Splitu. Naglasio je kako je uputio inicijativu za izmjenu Zakona o trgovini i isto tako izmjenu Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti.

"Točno se traži da Gradsko vijeće odlučuje o radnom vremenu likershopova. Primjer je Marmontova ulica u samom središtu grada. Mogli smo čuti za probleme u Splitu i konzumiranje alkohola do ranih jutarnjih sati, nered koji se proizvodi i smatram da se te stvari moraju mijenjati. Isto tako što se tiče Zakona o izmjeni ugostiteljske djelatnosti, također u tom dijelu oko radnog vremena barova, mislim da se određene stvari u gradu Splitu moraju mijenjati", rekao je Šuta.

U službi kulture i sporta

Istaknuo je kako neki Split doživljavaju kao party destinaciju.

"Ono što sam cijelo vrijeme govorio u predizbornoj kampanji je da grad Split, što se tiče samog turizma, mora biti u službi kulture i samog sporta. Mi u tom dijelu imamo velike prednosti i mislim da te prednosti moramo iskoristiti", dodao je.

Dotaknuo se primjerenog radnog vremena prodaje alkoholnih pića.

"Primjereno bi bilo maksimalno do 8 sati što se tiče alkoholnih pića, ali osobno držim da nije primjereno da to bude uopće u samoj Marmontovoj ulici, u samome centru grada. Svi znamo da postoji ugostiteljstvo i način da ako netko želi ići na bilo kakve zabave, a ne na ulicama. Prije par večeri sam prošao sa svojim najbližima i vidio situaciju kako to izgleda i stvarno je ružno vidjeti mlade ljude s bocama pića u rukama koji teturaju ulicama i stvari trebaju se mijenjati", rekao je.

"Nije ministarstvo dalo nikakvu odbijenicu"

Ministarstvo gospodarstva je najprije odbilo, pa promijenilo mišljenje. Na pitanje očekuje li potporu njegovom zahtjevu, Šuta je rekao da je to sve krivo interpretirano.

"Nije ministarstvo dalo nikakvu odbijenicu. Bilo je turističko vijeće i jasno sam tada iznio koji je problem, kako stvari treba mijenjati, već ranije se to komuniciralo. Ministar sam, nažalost, u nekim stvarima nije bio upoznat dok smo mi to sve skupa pisali, ali iz samog odgovora je ostavljen prostor u kojem je navedeno da će se sagledati u budućim izmjenama zakona i ta izmjena odredbe, tako da o nekakvim odbijenicama mislim da nema ni riječi, ali svakako bitno je čuti što teren kaže, što građani kažu, što mi kao grad i mislim da u ovom svemu moramo dogovoriti jedan konsenzus na zadovoljstvo svih građanki i građana Splita", rekao je Šuta.

Pozicioniranje

Pitanje održivoga turizma i suživota s lokalnim stanovništvom je zadnjih godina često tema debata.

"Kao grad ćemo do kraja godine, ja se nadam, donijeti plan upravljanja destinacijom i mislim da je to jedan okvir koji će dati jasnu sliku kako se vidimo u budućnosti, kako ćemo se pozicionirati. Kroz taj dokument, a i javnost pozivam da se tada uključi u javnu raspravu, to je podzakonski određeni akt koji će točno definirati kako vidi svoj grad u samome središtu, što se tiče same apartmanizacije, ugostiteljstva i svega onoga što je u samome centru grada", dodao je.

Određeni dionici sudjelovat će u tome.

"Kroz javnu raspravu dobit ćemo određene smjernice i odrednice. Kultura i sport sigurno će dati jedan korak, da se nekako svi pozicioniramo i tako razvijamo turizam u gradu Splitu i naravno hotelijerstvo. Kongresni turizam je po meni jedan također od bitnih stvari i ja se nadam kroz skoro vrijeme da ćemo imati hotel Marijan koji će sigurno otvoriti novi prostor u gradu Splitu", zaključio je.