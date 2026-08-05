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Alkari u znaku Oluje: Uoči Alke trenirali u majicama posvećenima vojno-redarstvenoj operaciji

Sinj se priprema za alkarske svečanosti, a današnji trening obilježile su majice s natpisom "Oluja" u povodu Dana pobjede i domovinske zahvalnosti

Sinj posljednjih dana živi u znaku priprema za 311. Sinjsku alku, a alkari vrijedno bruse formu prije najveće viteške priredbe u Hrvatskoj.

Na današnjem treningu posebnu su pozornost privukli svojim odabirom odjeće. Svi su, naime, nosili iste majice s natpisom "Oluja", odajući tako počast vojno-redarstvenoj operaciji čija se obljetnica obilježava 5. kolovoza, na Dan pobjede i domovinske zahvalnosti te Dan hrvatskih branitelja.

Galerija fotografija donosi djelić atmosfere sa sinjskog trkališta, gdje se alkari i njihovi konji pripremaju za završne provjere uoči alkarskog vikenda. Preciznost, koncentracija i uigranost i ovoga su puta bili u prvom planu, a trening je protekao u svečanom i domoljubnom ozračju.

Sinj će tijekom idućih dana ponovno postati središte viteške tradicije i okupljanja brojnih posjetitelja koji će pratiti alkarske svečanosti i natjecanje za slavodobitnika Alke.

sinj pripreme alka foto roko 1
GALERIJA
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