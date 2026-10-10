ALKAR - ŠKRLJEVO 73-88: Sinjani poraženi na domaćem terenu

Košarkaši Alkara i Škrljeva danas su s poečtkom od 19 sati odigrali utakmicu 3. kola SuperSport Premijer lige, a slavili su gosti rezultatom 73:88. Sinjani su bili bolji u prvom dijelu utakmice (23:22, 23:21), dok su gosti bili bolji u drugom dijelu (18:26, 9:19).

Najučinkovitiji igrač Alkara bio je Brzović s double-double učinkom od 16 poena, 10 skokova i 1 asistencijom, a potom Granić s 12 poena, 4 skoka i 1 asistencijom; Marčinković s 11 poena, 1 skokom, 1 asistencijom i 1 ukradenom loptom; Burden s 10 poena, 2 skoka, 8 asistencija i 3 ukradene lopte; Šiško s 9 poena, 9 skokova, 4 asistencije i 2 ukradene lopte; Jukić s 9 poena, 1 asistencijom i 1 ukradenom loptom; Harding s 4 poena, 3 skoka i 2 asistencije; Jurela s 2 poena, 3 asistencije i 1 ukradenom loptom; Garac s 1 asistencijom; Domazet s 1 blokom te Buljan i Pavela.

Alkar će iduću utakmicu odigrati 14. listopada protiv Spartak Plevena u gostima u sklopu Europske sjeverne košarkaške lige u grupi B.