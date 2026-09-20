Alkar izborio Europu, oglasio se Miro Bulj: „Ovo je uspjeh cijelog Sinja!“

Sinjski gradonačelnik Miro Bulj oglasio se nakon velikog uspjeha košarkaša Alkara i plasmana u ENBL ligu.

Bulj nije skrivao zadovoljstvo rezultatom sinjskog kluba, istaknuvši kako će Sinj drugu godinu zaredom imati svog predstavnika u europskom košarkaškom natjecanju.

"Čestitam, Alkar ide u Europu!", poručio je na početku objave.

U nastavku je čestitao igračima na pobjedi i izborenom plasmanu.

"Čestitam košarkašima Alkara na velikoj pobjedi i plasmanu u ENBL ligu! Drugu godinu zaredom Sinj ima svog predstavnika u europskom košarkaškom natjecanju", napisao je Bulj.

Gradonačelnik Sinja naglasio je kako rezultat ne smatra uspjehom samo košarkaškog kluba, već cijelog grada.

"To nije samo uspjeh Alkara, to je uspjeh cijelog Sinja! Ponosni smo na naše momke, na naš klub i na naš grad", poručio je.

Objavu je zaključio porukom podrške sinjskom klubu:

"Mi smo Sinjani – Alkar je naš!"